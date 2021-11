Chi era Lea Garofalo, interpretata da Vanessa Scalera nel film su Rai 1

Lea Garofalo era una testimone di giustizia calabrese, vittima della ndrangheta, morta a Milano nel 2009 dal marito Carlo Cosca, ‘ndranghetista, che la fece sparire: bruciata e travolta da una colata d’asfalto. La sua “colpa”? Lea si era opposta al malaffare, aveva lasciato l’uomo che si era dedicato al traffico di droga e lo aveva denunciato. Un’offesa imperdonabile per i mafiosi, e purtroppo per lei non c’è stato scampo.

A raccontare la storia vera di Lea Garofalo è il film per la tv Lea, diretto da Marco Tullio Giordana nel 2015, interpretato da Vanessa Scalera (la popolare Imma Tataranni della fiction) e in onda questa sera, 23 novembre 2021, su Rai 1 dalle 21.25. Una scelta in occasione della Giornata internazionale della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre.

Lea Decise di testimoniare sulle faide interne tra la sua famiglia e quella del suo ex compagno Carlo Cosco. Dopo essersi rivolta alla giustizia, Lea era stata inserita in un programma di protezione e aveva cambiato più volte città, insieme alla fedele figlia Denise. A Milano però Lea sparisce. “Ha deciso di partire e ti ha lasciato”, ripetono i familiari a Denise, che però non ci crede. Proprio la testimonianza della coraggiosa ragazza porterà alla condanna all’ergastolo del padre insieme ai complici. Oggi Denise vive in una località segreta e ha cambiato identità.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi era Lea Garofalo, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 23 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.