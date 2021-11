Lea: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming

Stasera, martedì 23 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Lea, film per la televisione italiano diretto da Marco Tullio Giordana e trasmesso in prima visione su Rai 1 il 18 novembre 2015. Il film rappresenta un omaggio a Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata dalla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Petilia Policastro, primi anni ’80. Il giovane Floriano Garofalo entra a far parte di un’organizzazione criminale insieme all’amico Carlo Cosco. Lea, sorella minore di Floriano, inizia a frequentare Carlo con cui concepisce una figlia che chiamano Denise. Nella casa dove vanno a convivere Carlo è solito ricevere i membri del clan e approfittarsi di gente bisognosa; Lea ne è molto infastidita e confessa a Floriano di volerlo lasciare, ma il fratello le dice di non farlo perché è un suo compare e non vuole casini. Il clima si fa sempre più pesante, fino a che nel 1995 Carlo viene arrestato per spaccio. Per il bene della piccola Denise, Lea decide di troncare la relazione e di trasferirsi insieme alla figlia a Bergamo. Un giorno, mentre lavora in un bar, Lea incontra un compare di Carlo, che le dice che questi vorrebbe rivedere Denise; ma Lea rifiuta fermamente e caccia l’uomo. Quella stessa sera l’automobile di Lea viene data alle fiamme, e quando parla dell’accaduto con Floriano lui, pur apprezzando l’intelligenza e la tenacia della sorella, le suggerisce di assecondare Carlo per non complicare le cose. Invece, Lea decide di recarsi dai carabinieri e viene affidata al programma protezione testimoni.

Lea: il cast del film

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Lea, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Scalera: Lea Garofalo

Linda Caridi: Denise Cosco

Alessio Praticò: Carlo Cosco

Mauro Conte: Floriano Garofalo

Matilde Piana: Santina Miletta

Bruno Torrisi: avvocato difensore di Carlo

Roberta Caronia: Enza Rando

Annalisa Insardà: Renata Plado-Cosco

Stefano Scandaletti: maresciallo Christian Persurich

Andrea Lucente: Carmine Venturino

Paco Reconti: Antonio Comberiati

Francesco Reda: Giuseppe Cosco

Rebecca Capurso: Denise a 5 anni

Denise Sapia: Denise a 8 anni

Antonio Pennarella: Massimo Sabatino

Diego Ribon: Don Luigi Ciotti

Giulia Lazzarini: signora Orlandi

Ferruccio Ferrante: maggiore Alessio Carparelli

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Lea? Essendo un film per la tv, andrà in onda una sola puntata. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,20. La durata complessiva (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Lea in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 23 novembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.