Lea: il cast del film in onda su Rai 1. Attori e personaggi

Lea è il film per la tv in onda questa sera, martedì 23 novembre 2021, su Rai 1 dalle 21.25 e racconta la storia vera di Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata dalla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009. La pellicola del 2015 è diretta da Marco Tullio Giordana. A interpretare la protagonista è l’attrice Vanessa Scalera, nota al grande pubblico per Imma Tataranni. Vediamo insieme il cast di Lea, con gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Vanessa Scalera: Lea Garofalo

Linda Caridi: Denise Cosco

Alessio Praticò: Carlo Cosco

Mauro Conte: Floriano Garofalo

Matilde Piana: Santina Miletta

Bruno Torrisi: avvocato difensore di Carlo

Roberta Caronia: Enza Rando

Annalisa Insardà: Renata Plado-Cosco

Stefano Scandaletti: maresciallo Christian Persurich

Andrea Lucente: Carmine Venturino

Paco Reconti: Antonio Comberiati

Francesco Reda: Giuseppe Cosco

Rebecca Capurso: Denise a 5 anni

Denise Sapia: Denise a 8 anni

Antonio Pennarella: Massimo Sabatino

Diego Ribon: Don Luigi Ciotti

Giulia Lazzarini: signora Orlandi

Ferruccio Ferrante: maggiore Alessio Carparelli

Trama

Abbiamo visto il cast di Lea, con gli attori e i personaggi, ma qual è la trama del film tv in onda stasera su Rai 1? Lea Garofalo nasce a Petilia Policastro, feudo della ‘ndrangheta in provincia di Crotone, una terra in cui nascere donna vuol dire non essere libera. Il suo destino è segnato: il fratello, Floriano, è il capocosca locale, il compagno, Carlo, gestisce per conto della famiglia spaccio e usura a Milano. Ma Lea, per dare a sua figlia Denise un futuro di libertà, lancia una sfida inaccettabile alle regole criminali. Il 24 novembre 2009 Lea scompare. Denise non è che una ragazzina, potrebbe credere a quello che le racconta il padre: Lea se n’è andata, l’ha lasciata sola. Ma anche Denise non ci sta.