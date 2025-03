Le onde del passato streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, venerdì 14 marzo 2025, va in onda la quinta puntata de Le onde del passato, la serie in onda in prima visione su Canale 5 alle ore 21.30. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, vanta nel cast, tra gli altri, anche Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Andrea Tidona, Sergio Albelli, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi. Protagonisti attori molto amati come Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. Ma dove vedere Le onde del passato in tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in tv questa sera, venerdì 14 marzo 2025, alle ore 21.30 con la prima puntata su Canale 5.

Le onde del passato streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming o recuperare la serie in qualsiasi momento on demand grazie all’applicazione Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Le onde del passato? La serie va in onda a partire da mercoledì 19 febbraio 2025, seguito da una seconda puntata venerdì 21 febbraio, per sei puntate e altrettante prime serate. La location della fiction Le onde del passato è l’Isola d’Elba. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare).