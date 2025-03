Le onde del passato: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, venerdì 14 marzo 2025, alle ore 21.30 va in onda la quinta puntata della serie Le onde del passato, la nuova serie ambientata all’Isola D’Elba che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, vanta nel cast, tra gli altri, anche Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Andrea Tidona, Sergio Albelli, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi. Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi.

Gaetano sceglie di sacrificarsi per proteggere Mia. Anna e Luca, divisi tra attrazione e traumi passati, indagano su un misterioso “terzo uomo” presente sullo yacht Slang: un oscuro personaggio che potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginano. Dalle loro ricerche riemerge il ricordo di un poliziotto misteriosamente scomparso, la cui sorte è in qualche modo legata ad uno degli ospiti del B&B. Ma un imprevisto avvenimento travolge Mia: l’intera isola si mobilita, incorniciata dal mare che riflette incertezza e ricerca di verità.

Dove vedere Le onde del passato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima serata dal 19 febbraio 2025 alle ore 21.30. Sarà possibile seguirla anche in live streaming e on demand tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.