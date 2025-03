Le onde del passato: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 7 marzo

Questa sera, venerdì 7 marzo 2025, alle ore 21.30 va in onda la quarta puntata della serie Le onde del passato, la nuova serie ambientata all’Isola D’Elba che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, vanta nel cast, tra gli altri, anche Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Andrea Tidona, Sergio Albelli, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi. Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni

I nervi di Mia, la figlia di Tamara, sono messi alla prova dalla morte dell’ex commissario. Anna cerca di aiutarla con il sostegno di Gaetano che, paterno e protettore, la affianca nelle scelte più difficili. Luca è assegnato al caso, affiancato come sempre da Beatrice; la poliziotta, ignara delle colpe del padre, sta per affrontare un’inaspettata verità. Ma anche quando una traccia mette a rischio Anna ed i segreti che faticosamente sta cercando di tenere celati, la soluzione del delitto sembra allontanarsi; e tutti i personaggi si muovono in un precario equilibrio, tra il senso di colpa e la speranza di redenzione.

Le onde del passato: il cast

