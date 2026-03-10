Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Le libere donne streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

AGF. Nella foto Lino Guanciale
di Marco Nepi
Le libere donne streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Dove vedere in tv e in streaming la fiction Le libere donne con Lino Guanciale in onda dal 10 marzo 2026? Appuntamento in prima visione su Rai 1 questa sera, 10 marzo 2026, alle ore 21.30, con la regia di Michele Soavi. Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, 10 marzo 2026, alle ore 21.30 con la prima puntata su Rai 1.

Le libere donne streaming

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming o in modalità on demand su Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Le libere donne? In tutto tre puntate, in onda in prima serata su Rai 1 dal 10 marzo 2026 alle ore 21.30. Ecco le informazioni.

  • Prima puntata: 10 marzo 2026 OGGI
  • Seconda puntata: 17 marzo 2026
  • Terza puntata: 24 marzo 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
