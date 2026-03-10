Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Le libere donne: quante puntate, durata e quando finisce

Immagine di copertina
AGF. Nella foto Lino Guanciale
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Le libere donne: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Quante puntate sono previste per Le libere donne, la nuova serie con Lino Guanciale in onda su Rai 1? In tutto sono previste tre puntate, in prima visione dal 10 marzo 2026 alle ore 21.30. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. La regia è di Michele Soavi.

Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, liberamente tratta da “Le libere donne di Magliano” di Mario Tobino-Mondadori Libri e ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino (Lino Guanciale), uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia, mentre sfida le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano per salvaguardare la dignità delle sue pazienti. Alcune di loro hanno trovato conforto nella follia come unica forma di libertà cui aspirare, mentre altre sono state ingiustamente recluse solo perché hanno osato affermare il loro spirito libero. Vediamo insieme la programmazione completa.

  • Prima puntata: 10 marzo 2026
  • Seconda puntata: 17 marzo 2026
  • Terza puntata: 24 marzo 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de Le libere donne? Appuntamento in prima visione in tre puntate a partire dal 10 marzo 2026 alle ore 21.30. Ogni puntata ha una durata di circa due ore, fino alle 23.30.

Streaming e tv

Dove vedere Le libere donne in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 dal 10 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e diretta tv su Rai Play.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca