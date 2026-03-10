Le libere donne: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1

Qual è il cast di Le libere donne, la serie con Lino Guanciale in onda su Rai 1 in prima visione dal 10 marzo 2026? Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, liberamente tratta da “Le libere donne di Magliano” di Mario Tobino-Mondadori Libri e ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino (Lino Guanciale), uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia, mentre sfida le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano per salvaguardare la dignità delle sue pazienti. Alcune di loro hanno trovato conforto nella follia come unica forma di libertà cui aspirare, mentre altre sono state ingiustamente recluse solo perché hanno osato affermare il loro spirito libero.

Scritta da Peter Exacoustos e Laura Nuti, Le libere donne è un avvincente dramma storico-sentimentale che esplora il sottile confine tra passione e follia, affrontando la contrapposizione fra conformismo e individualità. Nel cast della serie – realizzata con il patrocinio del Comune di Lucca e con la collaborazione della “Fondazione Mario Tobino ETS” – anche Paolo Giovannucci, Massimo Nicolini, Paolo Briguglia, Pia Lanciotti, Paola Sambo, Francesca Cavallin, Filippo Caterino, Dodi Conti, Gea Dall’Orto, Irene Muscarà, Marta Bulgherini, Ianua Coeli Linhart, Riccardo Goretti, Vittoria Gallione, Luigi Diberti.

“Spero che questa storia possa offrire spunti di riflessione sulla condizione della donna di ieri e di oggi, e possa toccare il cuore di chi sta dalla parte della giustizia e della libertà”. È l’augurio del regista Michele Soavi. “In questa storia, datata 1943, non c’è uguaglianza di diritti. Le donne non erano padrone di loro stesse, non avevano l’autonomia del proprio corpo, il diritto alla vita, all’istruzione, al lavoro e alla libertà di espressione. Nel nostro racconto – un libero adattamento del libro – una di loro farà breccia nel cuore di Tobino, che cercherà con tutte le sue forze di salvarla”, aggiunge Soavi. Vediamo insieme attori e relativi personaggi.

MARIO TOBINO: LINO GUANCIALE

MARGHERITA LENZI: GRACE KICAJ

PAOLA LEVI: GAIA MESSERKLINGER

DOTT. GUIDO ANSELMI: FABRIZIO BIGGIO

DIRETTORE RONCORONI: PAOLO GIOVANNUCCI

DOTT. GIANMASSIMO PARISI: MASSIMO NICOLINI

FILIPPO LENZI: PAOLO BRIGUGLIA

GALLI: PIA LANCIOTTI

MADRE ASSUNTA: PAOLA SAMBO

CAPOINFERMIERA ZONIN: FRANCESCA CAVALLIN

MORENA: FILIPPO CATERINO

FAINA: DODI CONTI

LILLI: GEA DALL’ORTO

LELLA: IRENE MUSCARÀ

GABI: MARTA BULGHERINI

MARTA: IANUA COELI LINHART

BEPPE: RICCARDO GORETTI

SUOR MARIA: VITTORIA GALLIONE

DOTT. PIERO OLIVIERI: ADRIANO EXACOUSTOS

GIUDICE VASSALLO: LUIGI DIBERTI