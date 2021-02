Le indagini di Lolita Lobosco: la trama della prossima puntata, la terza

Cosa succederà nella prossima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, in onda domenica 7 marzo 2021 su Rai 1? Nella terza puntata della serie tv, dal titolo Spaghetti All’assassina, il vicequestore verrà richiamata al mattino dalle grida dei passanti, e così, dopo essere stata allertata, si precipiterà nel ristorante vicino casa sua, dove servono i famosi “spaghetti all’assassina”, per capire quanto successo.

Sarà proprio qui, secondo le anticipazioni della terza puntata di Lolita Lobosco, che verrà rinvenuto il cadavere del cuoco Geppino Schirone, detto “Pap’russ’. Un nuovo caso di omicidio che, in un primo momento, sembrerà essere senza presunti colpevoli. Pian piano però le indagini andranno avanti, e verrà fuori una brutta vicenda che ruoterà proprio intorno alla morte del famoso cuoco. Geppino, infatti, si rivelerà una persona del tutto diversa rispetto a quello che appariva, piena di ombre e di ambiguità. Riuscirà Lolita a far luce su questo caso e a scoprire tutta la verità che si cela dietro la morte del cuoco? Lo scopriremo nella prossima puntata, la terza, de Le indagini di Lolita Lobosco, in onda in prima serata su Rai 1 domenica 7 marzo 2021.

Streaming, diretta tv e repliche

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) sulla prossima puntata Le indagini di Lolita Lobosco, ma dove vedere o rivedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da domenica 7 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

