Le indagini di Lolita Lobosco: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, domenica 21 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie tv in quattro puntate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Alla regia Luca Miniero. Ma cosa succederà stasera nella prima puntata della fiction? Di seguito tutte le anticipazioni.

Trama

Il primo episodio de Le indagini di Lolita Lobosco si intitola La circonferenza delle arance. Il vicequestore Lolita Lobosco torna nella sua Bari. Quando rientra nella sua città d’origine, si ritrova davanti una scena inaspettata. Le autorità stanno portando via con tanto di manette il primo amore della sua vita, il dentista Stefano Morelli. È accusato di avere abusato sessualmente della sua assistente Angela Capua. Lolita, che ancora prova qualcosa per lui, è convinta che sia innocente. Rinuncia a festeggiare il Natale con la sua famiglia e prova a scagionarlo. Quando le indagini sembrano volgere a favore di Morelli, Angela Capua viene ritrovata morta.

Le indagini di Lolita Lobosco: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama della prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, ma qual è il cast completo della fiction con Luisa Ranieri? Ecco l’elenco completo:

Luisa Ranieri interpreta Lolita Lobosco;

Lunetta Savino interpreta Nunzia Lobosco;

Bianca Nappi interpreta Marietta;

Filippo Scicchitano interpreta Danilo Martini;

Ninni Bruschetta interpreta il questore Jacovella;

Giovanni Ludeno interpreta Antonio Forte;

Jacopo Cullin interpreta Lello Esposito;

Giulia Fiume interpreta Carmela Lobosco;

Francesco De Vito interpreta il Prof. Introna;

Corrado Nuzzo interpreta Tonio;

Aldo Ottobrino interpreta Petresine;

Michael Schermi interpreta Ciro Lorusso;

Gina Amarante interpreta Angela Capua;

Camilla Diana interpreta Caterina;

Susy Del Giudice interpreta Vincenzina;

Maurizio Donadoni interpreta Trifone;

Paolo Briguglia interpreta Stefano Morelli.

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda oggi, domenica 21 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

