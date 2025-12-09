Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 9 dicembre

Questa sera, martedì 9 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 9 dicembre.

Anticipazioni

Per la prima volta da quando è morto, secondo una nuova consulenza, sarebbe possibile sostenere con una prova scientifica alla mano, che David Rossi non si sarebbe suicidato, ma che sarebbe stato ucciso. Nuove analisi e una simulazione digitale realizzata con un manichino antropomorfo virtuale, calibrato sulle esatte misure del corpo di David, metterebbero in seria discussione quanto accertato finora dalla superperizia dell’Università La Sapienza presentata dai Carabinieri del RIS nel 2022 su incarico del Parlamento. Ne parla Roberta Rei, in esclusiva, nel servizio di Marco Occhipinti.

Nicolò De Devitiis ha passato 48 ore con Luchè, rapper e produttore napoletano tra le figure chiave dell’hip hop italiano, per raccontare l’uomo dietro i dischi di platino e oltre un miliardo e mezzo di stream. Il viaggio parte da Scampia, tra le Vele che stanno scomparendo: la gialla già abbattuta, la rossa pronta a cadere e l’azzurra destinata alla riqualificazione. Luchè torna nei luoghi della sua infanzia, tra i ricordi delle faide di quartiere, dell’episodio in cui un ragazzo gli ha puntato una pistola alla testa e della prima volta in cui ha visto un uomo agonizzante per strada. Racconta perché, in quel contesto, ha scelto la musica invece della criminalità, la voglia di ‘urlare’ attraverso i testi e il suo sguardo critico sul turismo del degrado e sulla rappresentazione di Scampia dopo Gomorra. Il servizio mostra anche l’altra faccia del successo: fan che lo fermano ovunque, selfie a raffica e persino qualcuno che si è tatuato il suo volto. Il rapper si confida con Nicolò sulle sue insicurezze fisiche, sulla depressione vissuta durante il Covid, sugli attacchi d’ansia e sul rapporto con la dopamina. E spiega anche perché, pur avendo sempre avuto la droga attorno, non ha mai voluto provarla. Luchè si lascia infine a confidenze più intime: la solitudine e il sogno realizzato di Sanremo: nel 2026 salirà su quel palco.

Matteo Viviani racconta la storia di un bambino di dieci anni in Lombardia, che vivrebbe in condizioni estreme: senza luce, riscaldamento né acqua calda. Il piccolo, dimagrito e spesso affamato, viene aiutato dai vicini e dai commercianti del paese, mentre i servizi sociali — nonostante diverse segnalazioni — sembrerebbero non essere intervenuti con tempestività. La Iena è entrata nella casa dove il bambino vive con il padre, mostrando le condizioni precarie in cui è costretto a dormire e a lavarsi, e prova a ottenere risposte dalle istituzioni. Nel tentativo di dare un aiuto concreto, Viviani ha deciso di portare una stufa, del cibo e delle lenzuola, convincendo il papà a rivolgersi finalmente agli assistenti sociali. Un servizio che solleva una domanda inevitabile: com’è possibile che un bambino viva così, senza che nessuno intervenga?

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 9 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.