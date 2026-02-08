Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 8 febbraio

Questa sera, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 1 febbraio.

Anticipazioni

In uno dei servizi principali della serata, la iena Filippo Roma torna a Niscemi, colpita a fine gennaio da una violenta frana provocata dalle piogge eccezionali del ciclone Henry. Il dissesto ha causato evacuazioni, danni alle abitazioni e la creazione di vere e proprie zone rosse, lasciando molte famiglie senza una casa. Il servizio si concentra su una contraddizione dolorosa: mentre c’è chi ha perso tutto, nel paese restano numerose abitazioni vuote. L’inviato prova a contattare i proprietari, chiedendo loro di affittare temporaneamente le case libere agli sfollati.

Stefano Corti incontra Laura Pausini, attesa come co-conduttrice sul palco di Sanremo, per un’intervista che racconta il lato più faticoso dell’esposizione pubblica, soffermandosi sugli attacchi ricevuti sui social in seguito alle reinterpretazioni di brani celebri contenute nel suo ultimo lavoro. Commenti duri, spesso aggressivi, che l’hanno spinta a una scelta netta: allontanarsi dai social, diventati a suo dire luoghi in cui l’odio prende troppo spazio. Nell’incontro si torna anche sulla discussa vicenda con Gianluca Grignani.

Max Andreetta ricostruisce quanto accaduto a Torino dopo la manifestazione per Askatasuna, degenerata in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Al centro del servizio c’è il caso della speaker radiofonica Adriana Paratore, licenziata dopo aver riportato in diretta una notizia ritenuta inesatta dall’editore dell’emittente. Le Iene mettono a confronto le versioni dei protagonisti.

Ospiti in studio: la cantante Alexia e Alice De Andrè, nipote del grande Faber.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.