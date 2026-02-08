Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:35
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 febbraio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 8 febbraio

Questa sera, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 1 febbraio.

Anticipazioni

In uno dei servizi principali della serata, la iena Filippo Roma torna a Niscemi, colpita a fine gennaio da una violenta frana provocata dalle piogge eccezionali del ciclone Henry. Il dissesto ha causato evacuazioni, danni alle abitazioni e la creazione di vere e proprie zone rosse, lasciando molte famiglie senza una casa. Il servizio si concentra su una contraddizione dolorosa: mentre c’è chi ha perso tutto, nel paese restano numerose abitazioni vuote. L’inviato prova a contattare i proprietari, chiedendo loro di affittare temporaneamente le case libere agli sfollati.

Stefano Corti incontra Laura Pausini, attesa come co-conduttrice sul palco di Sanremo, per un’intervista che racconta il lato più faticoso dell’esposizione pubblica, soffermandosi sugli attacchi ricevuti sui social in seguito alle reinterpretazioni di brani celebri contenute nel suo ultimo lavoro. Commenti duri, spesso aggressivi, che l’hanno spinta a una scelta netta: allontanarsi dai social, diventati a suo dire luoghi in cui l’odio prende troppo spazio. Nell’incontro si torna anche sulla discussa vicenda con Gianluca Grignani.

Max Andreetta ricostruisce quanto accaduto a Torino dopo la manifestazione per Askatasuna, degenerata in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Al centro del servizio c’è il caso della speaker radiofonica Adriana Paratore, licenziata dopo aver riportato in diretta una notizia ritenuta inesatta dall’editore dell’emittente. Le Iene mettono a confronto le versioni dei protagonisti.

Ospiti in studio: la cantante Alexia e Alice De Andrè, nipote del grande Faber.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 8 febbraio
TV / Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche: “Insulti assurdi. Il termine fascista non dovrebbe esistere più”
TV / Ascolti tv sabato 7 febbraio: The Voice Kids, Olimpiadi, C’è Posta per te
Ti potrebbe interessare
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 8 febbraio
TV / Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche: “Insulti assurdi. Il termine fascista non dovrebbe esistere più”
TV / Ascolti tv sabato 7 febbraio: The Voice Kids, Olimpiadi, C’è Posta per te
TV / Messa in tv 8 febbraio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Andrea Pucci: età, moglie e figli, vero nome, studi, dove vive. Tutto sul comico
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 febbraio
TV / Una notte al museo 2 – La fuga: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della quinta puntata
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della quinta puntata, 7 febbraio
Ricerca