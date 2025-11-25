Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 25 novembre

Questa sera, martedì 25 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 25 novembre.

Anticipazioni

La vicenda di Jeffrey Epstein torna a scuotere l’Italia con nuovi sviluppi legati alla sua rete di contatti nel nostro Paese. Nella sua rubrica, infatti, sono decine i numeri telefonici italiani. Wad ha contattato tutti i riferimenti presenti: sebbene in gran parte risultino ormai non attivi, alcuni imprenditori hanno confermato di averlo conosciuto grazie a Ghislaine Maxwell e di averlo incontrato, soprattutto a Milano, confermando la sua frequentazione tra l’alta imprenditoria e la scena sociale italiana degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Inoltre, dai registri di volo del “Lolita Express” consultati emerge una notizia inedita: almeno cinque-sei viaggi verso Milano, Roma e Rimini, effettuati tra il 2001 e il 2003, alcuni dei quali, con la presenza di ragazze minorenni non identificate. Un ulteriore sviluppo riguarderebbe Flavio Briatore: delle foto del 2001 lo mostrano insieme a Naomi Campbell ad una festa a St. Tropez. in cui erano presenti anche Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e Virginia Giuffrè – nota come l’accusatrice numero uno di Epstein – che all’epoca aveva 17 anni. Questi nuovi elementi arricchiscono il quadro della vicenda, evidenziando come le connessioni sociali e di affari dell’uomo arrivassero fino al nostro Paese.

Nina torna sulla vicenda della famiglia che da anni vive in una casetta nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, e che nelle ultime ore è stata al centro di un nuovo sviluppo: i tre figli sono stati allontanati e collocati in una struttura protetta, con la sospensione della responsabilità genitoriale a carico del padre e della madre. Nel nuovo servizio l’intervista al sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, che da tempo segue la situazione, e le testimonianze dei vicini che conoscono la famiglia e risiedono nella stessa area.

Gaetano Pecoraro affronta una delle domande più misteriose di sempre: perché ci innamoriamo? Ne parlano i poeti, gli avvocati divorzisti, ma anche la scienza. Con l’immunologa Antonella Viola, verranno analizzati gli studi più recenti sull’amore e sulle reazioni chimiche che regolano le nostre emozioni. L’inviato, insieme ad alcune coppie famose, cercherà di capire che cosa renda così potente questo sentimento e perché continui a influenzare così profondamente le nostre vite.

Tra gli ospiti in studio: Pio e Amedeo, comici irriverenti, volti popolari, ora anche registi di Oi Vita Mia.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 25 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.