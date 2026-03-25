Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 25 marzo

Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 25 marzo.

Anticipazioni

Ora che il Parlamento italiano è convinto che quello di David Rossi sia stato un omicidio e non un suicidio; ora che anche i carabinieri del Ris ritengono che il manager sia stato picchiato nel suo ufficio prima di essere tenuto per i polsi a penzoloni fuori dalla finestra e lasciato cadere, la domanda è: da dove sarebbero usciti gli assassini? Il nuovo servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei proverà a rispondere a questo interrogativo cruciale. Siamo a Rocca Salimbeni, sede centrale del Monte dei Paschi di Siena, all’epoca la terza banca italiana: un edificio ipercontrollato, con decine di telecamere e accessi costantemente monitorati. È qui che, alle 19:43, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Ma se quella sera una o più persone fossero entrate per ucciderlo, com’è possibile che nessuno le abbia viste? E soprattutto: da dove sarebbero uscite senza lasciare traccia? C’è un uomo, il portiere, che quella sera era in servizio e ha sempre sostenuto che a quell’ora si potesse entrare e uscire solo dall’ingresso principale da lui controllato. Roberta Rei lo ha rintracciato e intervistato, anche perché Le Iene hanno scoperto che le cose potrebbero non essere andate esattamente come lui ha raccontato in tutti questi anni.

Nel servizio di Alessandro Sortino, l’intervista a Don Alberto Ravagnani, sacerdote di 32 anni, diventato celebre durante la pandemia come “prete influencer” per la sua capacità di parlare di fede ai giovani attraverso YouTube, TikTok e Instagram. Dopo aver fondato una propria comunità, la Fraternità, e aver portato avanti un’attività di evangelizzazione anche sui social, è stato riconosciuto come “apostolo digitale” al Giubileo. A fine gennaio 2026, in occasione dell’uscita del suo libro La Scelta, ha annunciato la decisione di lasciare il sacerdozio. L’inviato lo ha incontrato per un confronto che, per la prima volta, entra nel merito della questione chiave: chi è il Dio in cui oggi Don Alberto crede? L’ex prete si definisce diverso da chi lascia il sacerdozio: “Me ne sono andato per restare”, dice, spiegando la volontà di rimanere un membro attivo della Chiesa cattolica e di continuare a parlare ai giovani di Dio. Nel dialogo emergono dubbi su alcuni fondamenti del credo cattolico, come la presenza concreta di Cristo nell’Eucaristia, l’esistenza di un Dio personale, la sopravvivenza dell’identità di ciascuno oltre la morte e il giudizio di Dio.

L’Ordine di Malta è una realtà unica al mondo: un ordine religioso, ma anche uno Stato sovrano, impegnato da sempre in attività umanitarie e di assistenza ai più fragili. Ma cosa succede dietro le quinte? L’inviato Andrea Agresti è andato a indagare su come vengono gestite le risorse dell’Ordine, tra beneficenza e spese che fanno discutere. Secondo quanto emerso, accanto alle attività caritative, ci sarebbero anche costi elevati per viaggi, voli di lusso e stipendi aumentati ai vertici. Un doppio volto, quindi: da una parte l’aiuto concreto ai più bisognosi, dall’altra una gestione delle casse che solleva più di una domanda. Dove finiscono davvero i soldi dell’Ordine di Malta?

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 25 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.