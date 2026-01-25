Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 25 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 25 gennaio

Questa sera, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 25 gennaio.

Anticipazioni

Nicolò De Devitiis dedica un nuovo servizio ad Achille Polonara, uno dei cestisti italiani più amati, accompagnato nel suo ritorno a Sassari e alla Dinamo, la squadra in cui aveva giocato fino al 2019. Dopo aver reso pubblica lo scorso anno la diagnosi di leucemia mieloide acuta, visita il palazzetto che lo aveva visto crescere, accolto dall’abbraccio dei compagni e dall’ovazione di un pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo.

Luigi Pelazza ha realizzato un’inchiesta che scava in una organizzazione criminale europea specializzata nelle truffe online legate al falso trading. Call center illegali, molti dei quali con base a Tirana, contattavano migliaia di persone in tutta Europa, con un numero impressionante di vittime italiane. Un meccanismo industriale capace di generare decine di milioni di euro al mese, monitorato anche sotto copertura. Il lavoro giornalistico ha contribuito all’intervento della SPAK, la Procura speciale albanese contro corruzione e grandi crimini, portando ad arresti, sequestri e allo stop delle attività.

Con Roberta Rei, “Le iene” incontrano Natalino Mele, il bambino che nel 1968, a soli sei anni, sopravvisse al primo duplice omicidio attribuito al Mostro di Firenze. Si risvegliò nell’auto accanto ai corpi senza vita della madre, Barbara Locci, e di Antonio Lo Bianco, uccisi con una pistola calibro 22. Segnato da una vita di traumi e dall’esposizione mediatica e giudiziaria, oggi desidera ritrovare la tomba della madre.

Veronica Ruggeri torna a occuparsi di hackeraggio, seguendo il caso di una famiglia finita sotto scacco di un pirata informatico.

In studio arriva Gabriel Garko, protagonista della nuova fiction di Canale 5 “Colpa dei sensi”, in onda da venerdì 30 gennaio. Diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la serie vede Garko nei panni di Davide, accusato dell’omicidio della moglie mentre torna nella città natale per assistere il padre morente, interpretato dallo stesso Ricky Tognazzi. Nel cast anche Anna Safroncik e Tommaso Basili.

Tra gli ospiti anche Alessia Tarquinio, giornalista sportiva ed ex volto Sky, oggi nella squadra di Amazon Prime Video, dove racconta la Champions League dal bordocampo, e Sandy Balestra, ex attrice pornografica e politica svizzera, figura controversa degli anni Novanta, segnata anche da vicende giudiziarie.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 25 gennaio
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 25 gennaio 2026, su Rai 3
TV / Il sesso degli angeli: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 25 gennaio
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 25 gennaio 2026, su Rai 3
TV / Il sesso degli angeli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 25 gennaio 2026
TV / Ascolti tv sabato 24 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, La città ideale
TV / Messa in tv 25 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della terza puntata
TV / The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della terza puntata, 24 gennaio
Ricerca