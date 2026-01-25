Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 25 gennaio

Questa sera, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 25 gennaio.

Anticipazioni

Nicolò De Devitiis dedica un nuovo servizio ad Achille Polonara, uno dei cestisti italiani più amati, accompagnato nel suo ritorno a Sassari e alla Dinamo, la squadra in cui aveva giocato fino al 2019. Dopo aver reso pubblica lo scorso anno la diagnosi di leucemia mieloide acuta, visita il palazzetto che lo aveva visto crescere, accolto dall’abbraccio dei compagni e dall’ovazione di un pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo.

Luigi Pelazza ha realizzato un’inchiesta che scava in una organizzazione criminale europea specializzata nelle truffe online legate al falso trading. Call center illegali, molti dei quali con base a Tirana, contattavano migliaia di persone in tutta Europa, con un numero impressionante di vittime italiane. Un meccanismo industriale capace di generare decine di milioni di euro al mese, monitorato anche sotto copertura. Il lavoro giornalistico ha contribuito all’intervento della SPAK, la Procura speciale albanese contro corruzione e grandi crimini, portando ad arresti, sequestri e allo stop delle attività.

Con Roberta Rei, “Le iene” incontrano Natalino Mele, il bambino che nel 1968, a soli sei anni, sopravvisse al primo duplice omicidio attribuito al Mostro di Firenze. Si risvegliò nell’auto accanto ai corpi senza vita della madre, Barbara Locci, e di Antonio Lo Bianco, uccisi con una pistola calibro 22. Segnato da una vita di traumi e dall’esposizione mediatica e giudiziaria, oggi desidera ritrovare la tomba della madre.

Veronica Ruggeri torna a occuparsi di hackeraggio, seguendo il caso di una famiglia finita sotto scacco di un pirata informatico.

In studio arriva Gabriel Garko, protagonista della nuova fiction di Canale 5 “Colpa dei sensi”, in onda da venerdì 30 gennaio. Diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la serie vede Garko nei panni di Davide, accusato dell’omicidio della moglie mentre torna nella città natale per assistere il padre morente, interpretato dallo stesso Ricky Tognazzi. Nel cast anche Anna Safroncik e Tommaso Basili.

Tra gli ospiti anche Alessia Tarquinio, giornalista sportiva ed ex volto Sky, oggi nella squadra di Amazon Prime Video, dove racconta la Champions League dal bordocampo, e Sandy Balestra, ex attrice pornografica e politica svizzera, figura controversa degli anni Novanta, segnata anche da vicende giudiziarie.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.