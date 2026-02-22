Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 22 febbraio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 22 febbraio

Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 22 febbraio.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: Rossella Brescia, in Tournée al Teatro Sistina di Roma e poi in tutta Italia con il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa, e il rapper Blind.nnTra i servizi in onda:nnDomenico, il bambino di due anni e mezzo di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore “bruciato” è mancato alle 9,20 di questa mattina. Ma com’è possibile che sia successo un fatto del genere? Alice Martinelli ricostruisce l’intera vicenda anche attraverso documenti inediti che evidenziano criticità nelle operazioni effettuate.

Eddie Brock, diventato virale grazie alla canzone “Non è mica te”, è la sorpresa di questa edizione del Festival di Sanremo. Nicolò De Devitiis era al suo fianco nel momento esatto in cui Carlo Conti ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione, segnando una svolta inaspettata nella sua vita. Fino a quel giorno, infatti, Brock lavorava come addetto all’accoglienza in alcuni bed & breakfast romani. Nelle 48 ore trascorse insieme, l’inviato e il cantante hanno condiviso la quotidianità fatta di check-in, valigie da trasportare e termosifoni da sistemare, a poche ore dal grande debutto sul palco dell’Ariston.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca