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Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 18 marzo 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 18 marzo

Questa sera, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 18 marzo.

Anticipazioni

Dopo anni in cui la morte di David Rossi è stata considerata un suicidio, le recenti analisi tecniche effettuate sull’orologio del manager e sulle ferite riscontrate sul suo volto hanno aperto scenari investigativi del tutto inediti, portando la Procura — sulla base delle conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta — a riaprire ufficialmente un nuovo fascicolo.

L’attenzione si concentra ora su un dettaglio inquietante catturato dalle telecamere di sorveglianza della banca a Siena: un uomo che entra nel vicolo di Monte Pio circa mezz’ora dopo la caduta di Rossi dalla finestra del suo ufficio. Nel nuovo servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei le testimonianze inedite di Francesco Giusti, indicato da una testimone come l’uomo ripreso nei video, e quelle di Maurizio Montigiani, che sostiene di essere stato informato della morte del manager proprio da Giusti quando la notizia non era ancora di dominio pubblico.

Nel servizio di Giulio Golia, la storia della ragazza accoltellata senza motivo su un autobus nel centro di Napoli lo scorso 5 marzo. L’uomo responsabile dell’attacco è stato fermato e successivamente ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giovanni Bosco.

In esclusiva alle telecamere della trasmissione, il racconto della giovane vittima che ripercorre i momenti di panico vissuti durante l’episodio e il ruolo dell’autista dell’autobus che, con il suo intervento insieme alle forze dell’ordine, è riuscito a evitare conseguenze ancora più gravi. Pochi giorni dopo il ricovero, l’aggressore si è tolto la vita proprio all’interno dell’ospedale dove era piantonato. Ma come è stato possibile che una persona con evidenti problemi psichici sia riuscita a farlo in una struttura dove era sorvegliata? L’inviato prova a fare luce su quanto accaduto e sulle circostanze che avrebbero portato al gesto estremo.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 18 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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