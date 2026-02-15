Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 15 febbraio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 15 febbraio

Questa sera, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 15 febbraio.

Anticipazioni

Nella puntata di oggi, domenica 15 febbraio 2026, Le Iene Show torna a occuparsi del delitto di Garlasco. Parteciperà al programma al programma anche il giudice Stefano Vitelli, che nel 2009 assolse primo grado Alberto Stasi:  insieme a Giuseppe Legato, Vitelli ha scritto il libro “Il ragionevole dubbio di Garlasco”.

Tra gli altri servizi, la iena Giulio Golia ricostruisce l’assalto al portavalori avvenuto il 9 febbraio scorso sulla Statale 613 Lecce-Brindisi con l’aiuto delle testimonianze di un carabiniere rimasto ferito durante la colluttazione con uno dei rapinatori e di un militare in borghese che, trovandosi per caso sul posto, ha inseguito i fuggitivi con la propria auto.

Inoltre, un reportage di Alice Martinelli raccoglie lo sfogo della madre del bambino di 2 anni di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 15 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca