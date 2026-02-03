Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 3 febbraio

Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 gennaio.

Anticipazioni

Stasera va in onda “Le Iene presentano: Il Verdetto”, condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli. Il nuovo spin-off ripercorre alcune delle principali storie di cronaca italiana degli ultimi anni, ricostruendone lo sviluppo attraverso una narrazione ordinata e cronologica dei fatti. Nella puntata vengono analizzate tre vicende che hanno segnato profondamente l’opinione pubblica: il caso di Filippo Turetta (ore 21:15) con l’omicidio di Giulia Cecchettin, quello di Laura Ziliani (ore 22:00), uccisa dalle due figlie, e quello di Benno Neumair (ore 23:30) che ha tolto la vita a entrambi i genitori. ‘Il Verdetto’ si concentra anche sulle vite degli assassini prima dei gesti estremi che hanno compiuto, cercando di restituire il contesto umano e personale che precede quei momenti. Il programma non è rivolto solo al pubblico appassionato di cronaca nera, ma anche a chi è curioso di comprendere cosa possa scattare, a volte, nella mente di una persona. Un racconto che permette di osservare elementi che, nella velocità dell’informazione quotidiana, spesso si perdono o restano sullo sfondo.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.