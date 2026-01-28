Icona app
TV

Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 28 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 28 gennaio

Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 gennaio.

Anticipazioni

Nella puntata di oggi, dal titolo “Il Belpaese”, condotta da Filippo Roma e scritta da Lorenzo Maiello, si racconteranno gli ultimi trent’anni dell’Italia, attraverso alcuni dei servizi più significativi de “Le Iene”. In questo lungo arco di tempo, gli inviati hanno attraversato momenti emblematici e divertenti: dalla celebre finta morte davanti all’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti, alle provocazioni rivolte a politici di spicco. La puntata ripercorre ciò che nel Paese non ha funzionato e propone una riflessione sull’evoluzione della satira e della comicità, oggi sempre più condizionate dai confini del politicamente corretto. Ne emerge la fotografia di un Paese di straordinaria bellezza ma anche di profonde contraddizioni, attraversata da una domanda centrale: vale la pena resistere e restare, oppure è preferibile partire, come fanno ogni anno oltre centomila giovani? A commentare l’intera serata con Filippo Roma, quattro ospiti d’eccezione: Massimo D’Alema, Pilar Fogliati, Alessandro Di Battista e Luciano Moggi.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca