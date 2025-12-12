Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 12 dicembre

Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 12 dicembre.

Un viaggio in tre puntate (stasera la terza) in cui verrà raccontato tutto quello che non funziona nel nostro sistema sanitario, ma anche le ultime scoperte scientifiche, le terapie d’avanguardia e le prospettive per imparare a prenderci cura di noi con sempre maggiore consapevolezza. In questa puntata de “La Cura” Pecoraro si occuperà di quanto avvenuto nel reparto di chirurgia toracica dell’ospedale Civico di Palermo, uno dei più importanti del Sud Italia: secondo la testimonianza del medico Francesco Caronia, che per tre anni ha registrato ciò che accadeva in reparto, sarebbe stata prassi “aprire e chiudere” i pazienti anche quando non necessario, per raggiungere gli standard imposti o non lasciare inutilizzata la sala operatoria. Numerosi, secondo il dottor Caronia, sarebbero gli errori e le irregolarità all’interno del reparto.

L’attenzione si sposterà poi sulla sanità in Campania, la regione con l’aspettativa di vita più bassa d’Italia. Già anni fa le telecamere del programma avevano documentato, tra Napoli e Caserta, strutture fatiscenti, sistemi clientelari e dirigenti privi dei titoli necessari. L’inchiesta mostrerà cosa è cambiato nel 2025: accanto a strutture rinnovate ma sottoutilizzate, ci sono pronto soccorso come il Moscati di Aversa, allo stremo, con pochi medici e infermieri di fronte a centinaia di accessi. A questo si aggiunge la gestione del patrimonio dell’ASL Napoli 1, che affitta uffici a costi molto elevati mentre possiede enormi aree, come l’ex manicomio Leonardo Bianchi: 33 padiglioni in 20 ettari, da 30 anni in attesa di riqualificazione.

Non mancheranno le eccellenze della medicina italiana. Al Monzino di Milano verranno mostrati interventi cardiaci ‘invisibili’ basati su tecniche d’avanguardia, che permettono ai pazienti di alzarsi subito dopo l’operazione. Allo IEO, verrà raccontata la crioablazione, nuova alleata nella cura del tumore al seno in stadio precoce. Pecoraro entrerà anche nella sala operatoria del Gaetano Pini, dove una bambina di undici anni con acondroplasia affronta un delicato intervento per allungare le ossa delle gambe.

Tornerà poi la storia di Achille Polonara, uno dei più importanti giocatori di basket italiani, colpito da leucemia mieloide acuta. Le telecamere lo hanno seguito da Valencia — dove ha affrontato una cura sperimentale — a Bologna, dove al Sant’Orsola ha subito il trapianto di midollo. Un percorso documentato giorno per giorno, che ha attraversato momenti drammatici, come il coma, fino alla recente uscita dall’ospedale e alla sua partecipazione come tedoforo alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Spazio anche all’alimentazione, con l’esperimento di Nic Bello, che per cento giorni ha seguito un’alimentazione completamente vegana: la puntata mostrerà gli effetti sul suo corpo e sulla sua mente. Infine, un viaggio nel mondo della disabilità, con Nicole, una ragazza con sindrome di Down, che ha raggiunto insieme a Gaston Zama l’Islanda, il Paese in cui il 100% delle donne che scopre di aspettare un figlio con trisomia 21 sceglie di interrompere la gravidanza.

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 5 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.