Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 11 ottobre

Questa sera, domenica 11 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 11 ottobre.

Anticipazioni

La puntata dal titolo “Vivere pesando 400 kg”, condotta da Alessandro Degiuseppe e scritta da Luca Vantini, è un racconto dedicato alle persone che convivono con forme estreme di obesità e alle loro famiglie, tra sofferenza, difficoltà quotidiane e percorsi di cura. Come si arriva a pesare 300, 400, persino 600 chili? Quali sono le cause che possono portare una persona a mangiare fino a mettere a rischio la propria vita? E quali conseguenze ha questa condizione sulle famiglie, spesso costrette a farsi carico di un’assistenza continua?

Attraverso storie segnate da condizioni fisiche e psicologiche complesse, lo speciale affronta anche una domanda difficile: quanto è responsabile della propria condizione chi non riesce a smettere di mangiare? Un viaggio che mostra le conseguenze più drammatiche dell’obesità estrema, fino alla morte, ma anche la possibilità di ricominciare, attraverso storie di rinascita e nuove opportunità di vita. Tra le storie raccontate, quella di Mariano, un bambino di 12 anni che pesa quasi 200 chili e che, dopo il servizio de Le Iene, è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un incontro che sembra avergli restituito la speranza. Lo speciale torna anche sulla vicenda di Alessandro, uno dei casi più estremi di obesità in Italia. Dopo essere passato da 422 a 90 chili, ha interrotto il percorso di cura, tornando ad aumentare di peso. Oggi è seguito sotto il profilo psicologico e psichiatrico in un ospedale sul Lago Maggiore. A raccontare la propria esperienza ci sarà anche Guglielmo, un influencer arrivato a pesare quasi 300 chili, che ha costruito un’immagine di sé fatta di donne e lusso per nascondere la depressione e la dipendenza dal cibo. Spazio anche a Peter Duper, psicologo che si rivolge alle persone obese con toni duri e offensivi. L’inviato lo incalza, mettendo in discussione un approccio che rischia di aggravare la fragilità di chi già soffre.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 11 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.