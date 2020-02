Le Iene 2020, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 27 febbraio

Questa sera, 27 febbraio 2020, su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Alla conduzione il trio tutto al maschile composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Per attenersi alle disposizioni relative all’emergenza coronavirus, però, la puntata verrà trasmessa senza il pubblico. Come sempre previsti tanti servizi di vario genere, dalle inchieste più serie agli scherzi e ai servizi più leggeri, animeranno la serata di Italia 1.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, giovedì 27 febbraio 2020 su Italia 1.

Le Iene, anticipazioni: i servizi della puntata di stasera, 27 febbraio 2020

Tra i servizi di questa sera quello realizzato da Gaetano Pecoraro sulla “mafia rurale”, in cui l’inviato tornerà ad occuparsi dell’attentato all’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, scampato all’agguato dei clan. Il giornalista Francesco Viviano aveva realizzato un’inchiesta pubblicando stralci di intercettazioni dei boss mafiosi, e proprio da quelle erano partiti i dubbi sull’attentato. Si era dato il via al cosiddetto “mascariamento”, ovvero la “macchina del fango” secondo la quale Antoci si sarebbe inventato di sana pianta quell’agguato: quell’ipotesi, pur sembrando inverosimile, aveva finito per convincere anche la Commissione Antimafia.

A seguire Alessandro Di Sarno si è invece occupato di una vicenda che vede protagonisti Fabrizio Scippa, Tony Colombo e Antonio Valenti, tre cantanti neomelodici che sostengono di essere stati raggirati ognuno dall’altro.

Giulia Golia torna sul caso Vannini svelando un nuovo documento esclusivo riguardante un procedimento a carico di Antonio Ciontoli, l’ex militare accusato dell’omicidio del giovane e attualmente in carcere.

Nasce Iene.it: aspettando Le Iene

Da giovedì 20 febbraio è partita alle 20:30 la nuova fascia digital Iene.it: aspettando le Iene, condotta da Giulia Innocenzi e trasmessa in diretta streaming su MediasetPlay e anche sulla pagina Facebook del programma.

In questa striscia vengono mandati in onda contenuti inediti pensati e realizzati dalla redazione, anteprime di quello che sarà mostrato nelle puntate e approfondimenti originali, nonché interviste agli ospiti presenti in studio.

Appuntamento dunque stasera, giovedì 27 febbraio 2020, con una nuova puntata de Le Iene, dalle ore 21,15 su Italia 1.

