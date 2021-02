Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 23 febbraio su Italia 1

Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 23 febbraio 2021 su Italia 1

Questa sera, martedì 23 febbraio 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 23 febbraio 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Ritorna da stasera – 23 febbraio 2021 – l’appuntamento settimanale con Le Iene, in prima serata su Italia 1. Al timone della puntata Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci della Gialappa’s Band. A partire dalla metà di marzo la trasmissione raddoppia con la puntata del giovedì, sempre in prime-time, che vede l’alternarsi alla conduzione del trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e di quello tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? Da non perdere l’intervista a Rocco Casalino, il portavoce dell’ex premier Conte esporrà alcune riflessioni sull’attuale governo e su quelli a cui ha partecipato, inoltre farà anche una personale classifica dei migliori ministri che ha incontrato in questi tre anni vissuti come portavoce.

Tra i servizi di oggi, il reportage di Luigi Pelazza dal titolo Il Triangolo del crack a Torino, che documenta la zona dello spaccio di droga della città, dove il degrado lascia spazio al traffico e al consumo, senza alcun tipo di controllo. Con i pusher ad ogni angolo di strada il livello di uso è altissimo e chi non può permettersi una dose, nonostante il prezzo relativamente modico, arriva anche a prostituirsi. Nel servizio anche l’incontro tra la Iena e la Polizia, immediatamente dopo l’ennesima retata, nel corso della quale sono state sequestrate ben 72 dosi di droga.

In onda, secondo le anticipazioni de Le Iene di stasera, anche il servizio di Ismaele La Vardera sulla vicenda che ha colpito un piccolo paese della provincia di Palermo: Castronovo di Sicilia. Il giorno di Natale, le celebrazioni della Santa Messa si sono trasformate in un focolaio per la presenza di sedici persone positive al Covid. “Felice di vedervi numerosi!”, aveva esclamato il parroco all’inizio della funzione religiosa, suscitando parecchie polemiche. L’inviato ha incontrato il prete e il sindaco del paese.

La prima vittima degli scherzi della serata sarà la conduttrice tv Elisabetta Gregoraci, una delle protagoniste più seguite dell’attuale edizione del “Grande Fratello Vip”. La showgirl è andata letteralmente in tilt quando ha creduto che le avessero hackerato il profilo Instagram e che qualcuno avesse pubblicato, tramite i suoi social, parole di accusa nei confronti di Matilde Brandi, Francesco Oppini e altri protagonisti del reality, colpevoli di essersi comportati da amici solo per convenienza e tornaconto. Complice dell’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis è Marzia, sorella della Gregoraci. Appuntamento su Italia 1 dalle 21.20.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 23 febbraio 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

