Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata dell’1 dicembre su Italia 1

Questa sera, martedì 1 dicembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 1 dicembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Le Iene si parlerà del numero e i rischi di suicidio in Italia, “più alti ora che all’inizio della pandemia”. Secondo lo psicanalista Maurizio Montanari, “serviva e serve ora una task force di psichiatri e psicologi disponibile 24 ore su 24 per tutti perché l’allarme suicidi è più alto ora, tra seconda ondata e diminuzione dei contagi, che a marzo-aprile”. Lo psicanalista aveva già detto la sua in merito a quest’argomento lo scorso 9 aprile durante la prima ondata riguardo i rischi psicologici connessi all’epidemia e lockdown. Nel servizio di questa sera si parla anche del reportage della Cnn che diffuso dati relativi al Giappone: solo in ottobre ci sono stati 2.153 suicidi, più dei duemila morti per tutta la pandemia in quel paese, che affrontando già la terza ondata.

Questa sera andrà in onda poi lo scherzo fatto ad Anna Falchi: come reagireste se il vostro ex, padre della vostra figlia, facesse coming out e dichiarasse di voler sposare un altro uomo? Questo è lo scherzo che hanno messo in piedi le Iene con la complicità della figlia Alyssa e dell’attuale compagno.

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

