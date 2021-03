Chi sono Le Deva, ospiti Orietta Berti serata duetti Sanremo 2021

Chi sono Le Deva, gli ospiti di Orietta Berti per la terza serata del Festival di Sanremo 2021, quella dedicata ai duetti e alle cover? Si tratta di una band tutta al femminile, forse quella che più di tutte ha avuto successo negli ultimi anni. Il gruppo si è formato nel2016, ma solo nel 2017 hanno deciso di unirsi ufficialmente sotto questo nome. Scopriamo meglio chi sono Le Deva, qual è la loro carriera e le loro canzoni.

Il gruppo, ospite a Sanremo 2021 nella serata delle Cover in duetto con Orietta Berti nel brano Io che amo solo te di Sergio Endrigo è composto attualmente da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Laura Bono. Inizialmente la band è nata dall’unione delle prime tre con Simonetta Spiri. Manuzi e Zangaro sono state protagoniste della dodicesima edizione di Amici, nella quale sono arrivate rispettivamente al secondo e al quarto posto. Simonetta ha preso parte allo stesso talent nella settima edizione mentre Pompa alla settima di X Factor. Tutte quindi hanno in comune l’esperienza di un talent.

Le quattro ragazze, prima ancora di unirsi sotto il nome Le Deva, nel 2016 hanno realizzato il brano L’amore merita, per celebrare il decimo anniversario di Gay Help Line, contact center antiomofobia e transfobia. Nel febbraio 2017 Simonetta sceglie di lasciare il gruppo per dedicarsi all’attività da solista, e viene sostituita da Laura Bono, ex vincitrice di Sanremo Giovani. Nascono così Le Deva così come le conosciamo oggi.

Il primo singolo di questa nuova composizione del gruppo è Un’altra idea, ed esce il 5 maggio 2017. Ad ottobre pubblicano Semplicemente io e te, e dopo qualche settimana esce il loro primo album in studio, 4, che debutta al quarto posto nella classifica italiana. Ma da dove deriva il nome Le Deva? Intervistate da Radio Italia, le quattro ragazze hanno dichiarato che l’ispirazione è arrivata dai Deva, ossia gli spiriti della natura appartenenti alla mitologia di culture diverse. Inoltre, la lettera D è collegata direttamente alla parola donna, mentre Eva è il nome della prima donna creata da Dio.

Nel 2019 hanno un buon successo con il brano Shangai, molto diverso anche per sonorità e tematiche. Si apre dunque una nuova fase della loro carriera, con canzoni per certi versi più leggere, anche se non mancano in molti casi i pezzi dedicati a importanti tematiche sociali. Nel 2020 pubblicano Brillare da sola, dedicato al coraggio e alla forza delle donne.

Le Deva hanno la grande occasione di farsi conoscere dall’ampio pubblico di Rai 1 e del Festival di Sanremo partecipando alla terza serata di oggi, giovedì 4 marzo 2021, al fianco di Orietta Berti nella serata dedicata alle Cover, in un particolarissimo e inedito duetto del capolavoro di Sergio Endrigo Io che amo solo te. La band su Instagram è attualmente seguita da oltre 34mila persone.

