Le ali della sfinge: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Le ali della sfinge: il cast Commissario Montalbano

Oggi, lunedì 4 maggio 2020, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Le ali della sfinge del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Le ali della sfinge de Il commissario Montalbano in onda stasera? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Giorgio Bongiovanni (Costantino Morabito), Giuseppe Caponnetto (Beniamino Graceffa), Kristina Novikova (Irina) e Isabell Sollman (Ingrid Sjöström). L’episodio Le ali della sfinge del commissario Montalbano è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da: Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Trama

Qual è la trama de Le ali della sfinge? Il commissario Montalbano non sta passando un periodo semplice con Livia. Una mattina viene chiamato in una spiaggia dove è stato trovato il cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. Unico segno distintivo: una farfalla tatuata sulla spalla. Ci sono altre ragazze con lo stesso tatuaggio sulla spalla, tutte provenienti dall’Europa dell’est e che hanno trovato lavoro e aiuto grazie all’associazione cattolica “La buona volontà”, che le ha salvate da un destino di prostituzione. E mentre l’inchiesta va avanti il commissario è incalzato da ogni parte…

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio Le ali della sfinge in tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 4 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand. Buona visione!

Potrebbero interessarti Quanto guadagna Stefano De Martino: stipendio e patrimonio Emigratis, Pio e Amedeo tornano su Italia 1 con la replica della terza stagione Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Le ali della sfinge