Il Commissario Montalbano, replica Le ali della sfinge: trama, cast e streaming

Questa sera, lunedì 4 maggio 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda in replica Le ali della sfinge, episodio della celebre e amata fiction Il Commissario Montalbano. La puntata è andata in onda per la prima volta nel 2008 riscuotendo un enorme successo di ascolti e ora la rete ammiraglia di viale Mazzini è tornata a proporla al suo pubblico nel ciclo di repliche degli episodi del poliziotto di Vigata interpretato da Luca Zingaretti. Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su Le ali della sfinge: la trama, il cast e come e dove vederlo in diretta tv o in streaming.

Trama

L’episodio Le ali della sfinge che andrà in onda nella serata di oggi è molto fedele al libro scritto da Andrea Camilleri, dal momento che lo stesso autore partecipò alla stesura dell’episodio. Ma qual è la trama de Le ali della sfinge? Nell’episodio in onda oggi, il commissario Montalbano non sta passando un periodo semplice con Livia: continui litigi, incomprensioni dovute alla distanza e nervosismo. Una mattina viene chiamato in una spiaggia dove è stato trovato il cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. Unico segno distintivo: una farfalla tatuata sulla spalla, che potrebbe favorire l’identificazione. Montalbano è abbastanza svogliato inizialmente ma il caso lo trascina visto che ci sono altre ragazze con lo stesso tatuaggio sulla spalla, tutte provenienti dall’Europa dell’est e che hanno trovato lavoro e aiuto grazie all’associazione cattolica “La buona volontà”, che le ha salvate da un destino di prostituzione. E mentre l’inchiesta va avanti il commissario è incalzato da ogni parte: dal vescovo, che non ammette ombre su “La buona volontà”, dal questore, che non vuole dispiacere il vescovo, da Livia, che vuole partire con lui per ritrovarsi.

Cast

Qual è il cast dell’episodio Le ali della sfinge de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Simona Cavallari – Renata Di Mora

– Renata Di Mora Valeria Milillo – Virginia Pennisi

– Virginia Pennisi Barbara Tabita – Signora Tarantino

– Signora Tarantino Stefano Dionisi – Signor Pennisi

– Signor Pennisi Nuccio Vassallo – cugino di Pennisi

– cugino di Pennisi Gilberto Idonea – Ciccio Mònaco

– Ciccio Mònaco Gigio Morra – Giudice Scognamiglio

– Giudice Scognamiglio Giorgio Bongiovanni – Costantino Morabito

– Costantino Morabito Giuseppe Caponnetto – Beniamino Graceffa

– Beniamino Graceffa Kristina Novikova – Irina

– Irina Isabell Sollman – Ingrid Sjöström

L’episodio Le ali della sfinge è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

L’episodio Le ali della sfinge del Commissario Montalbano va in onda in diretta tv (replica) stasera, 4 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Quanto guadagna Stefano De Martino: stipendio e patrimonio Le ali della sfinge: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano Emigratis, Pio e Amedeo tornano su Italia 1 con la replica della terza stagione