Chi è Laura Comaschi, la Pupa de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Laura Comaschi, la concorrente che partecipa come Pupa a La Pupa e il Secchione 2022? Il programma in onda su Italia 1 quest’anno ha scelto Barbara d’Urso come conduttrice e, per l’occasione, ha portato alcune novità. In gara infatti figurano anche nomi VIP, che si dividono tra Pupe e Secchioni. Ma chi è Laura Comaschi? Cosa sappiamo sulla sua età? Da dove viene? Scopriamo tutte le informazioni sul suo conto.

Chi è Laura Comaschi: età, programmi TV, Instagram

Laura Comaschi ha 24 anni ed è di Pavia. Nella clip di presentazione de La pupa e il secchione 2022 si presenta come “fotonica”. Non conosciamo molti dettagli della sua vita personale ma, come ha spiegato la diretta interessata, Laura lavora nell’azienda di famiglia. Tra le sue passioni vi è sicuramente lo shopping, che coltiva costantemente, e non manca mai l’appuntamento con la palestra. Bilancina e amante del cioccolato, Laura Comaschi è presente anche su Instagram, dove coltiva la sua community con costanza. La Pupa e il Secchione è il primo format televisivo a cui prende parte e gareggia come Pupa. Fantasticando sul suo secchione ideale, ha spiegato: “lo voglio abbagliante, emozionante e che dà gioia, tipo me. Voglio un secchione wow”.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.