L’anno che verrà streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Capodanno 2023

Questa sera, sabato 31 dicembre 2022, alle ore 21 su Rai 1 da Perugia va in onda L’anno che verrà, lo show condotto da Amadeus con cui gli italiani festeggeranno il Capodanno 2023. Dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà il live con numerosi ospiti e tanta musica (inclusi alcuni partecipanti al Festival di Sanremo 2023). Dove vedere L’anno che verrà in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 1.

L’anno che verrà streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Biglietti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming L’anno che verrà, ma quanto costano e dove si comprano i biglietti per lo show di Rai 1? Ve lo diciamo subito: non sono disponibili biglietti per l’evento che si terrà a Perugia. Come sottolineato, lo show sarà interamente gratuito, senza prenotazione. Sarà gestito sotto il profilo dell’ordine pubblico e la sicurezza da tutte le forze di polizia. I volontari della protezione civile garantiranno l’assistenza al pubblico. All’area “evento” contingentata, a partire dalle 12 circa del 31 dicembre, sarà possibile entrare solo da piazza Italia ove saranno presenti tre punti di accesso: tutti i varchi saranno presidiati da personale di servizio che effettuerà i controlli per il rispetto delle normative sulla sicurezza.