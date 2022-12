L’anno che verrà: anticipazioni, cantanti, ospiti, scaletta e streaming del Capodanno 2023 di Rai 1

Stasera, sabato 31 dicembre 2022, alle ore 21.30 su Rai 1 da Perugia va in onda L’anno che verrà, lo show condotto da Amadeus con cui gli italiani festeggeranno il Capodanno 2023. Dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci sarà uno speciale del Tg1 dedicato alla morte del Papa emerito Benedetto XVI. inizierà il live con numerosi ospiti e tanta musica (inclusi alcuni partecipanti al Festival di Sanremo 2023). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti e ospiti

Quali sono i cantanti e ospiti de L’anno che verrà? Sono numerosi i cantanti ospiti annunciati in questi giorni. Tra i nomi vi riportiamo quelli di Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Raf, i Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, Nek, Piero Pelù, Mr Rain, Noemi, Donatella Rettore, Modà, Francesco Renga, LDA, Matia Bazar, Sandy Marton, Tracy Spencer.

Insieme ai cantanti ospiti annunciati, saranno presenti anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli , tra i protagonisti dell’ultima fortunata edizione di Tale e Quale Show. Sul palco, accanto ad Amadeus, salirà anche – in diverse occasioni – Nino Frassica che ha già partecipato a diverse edizioni del programma di fine anno. Nel 2020 e 2021, infatti, è stato presente tra i vari ospiti in scaletta. Nelle edizioni del 2014-2015, invece, ha condotto insieme a Flavio Insinna, prima dell’arrivo di Amadeus al timone dello show di fine anno.

L’anno che verrà: la scaletta

Qual è la scaletta de L’anno che verrà per il Capodanno 2023? Il programma andrà in onda, ovviamente, in diretta. La scaletta della serata non è stata anticipata quindi non ci resterà che aspettare e seguire tutto live per conoscere l’esatto ordine di apparizione sul palco dei vari ospiti e cantanti.

Durata

Ma quanto dura (durata) L’anno che verrà, il programma condotto da Amadeus per il Capodanno 2023, su Rai 1? L’evento inizierà alle ore 21 e terminerà intorno alle ore 2. La durata complessiva sarà quindi di circa cinque ore (pause pubblicitarie incluse).

Biglietti

Quanto costano e dove si comprano i biglietti per L’anno che verrà? Ve lo diciamo subito: non sono disponibili biglietti per l’evento che si terrà a Perugia. Come sottolineato, lo show sarà interamente gratuito, senza prenotazione. Sarà gestito sotto il profilo dell’ordine pubblico e la sicurezza da tutte le forze di polizia. I volontari della protezione civile garantiranno l’assistenza al pubblico. All’area “evento” contingentata, a partire dalle 12 circa del 31 dicembre, sarà possibile entrare solo da piazza Italia ove saranno presenti tre punti di accesso: tutti i varchi saranno presidiati da personale di servizio che effettuerà i controlli per il rispetto delle normative sulla sicurezza.

Streaming e tv

Dove vedere L’anno che verrà in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.