L’amica geniale: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in replica su Rai 3, 17 giugno

Questa sera, 17 giugno 2023, su Rai 3 in replica dalle 21.30 va in onda la terza puntata de L’amica geniale, la prima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anche della seconda e della terza stagione. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni (trama e cast)

Il primo episodio di questa sera de L’amica geniale si intitola Le Scarpe. Vedremo Lila e suo fratello Rino sempre alle prese con la progettazione di un nuovo paio di scarpe da passeggio. Invece, mentre Elena lascia il suo primo fidanzato Gino, a Lila viene chiesta la mano da Marcello Solara, follemente innamorato di lei. Per Lila, però, è un rifiuto: non vuole avere a che fare con gente violenta come lui. Alla fine dell’episodio la vecchia maestra elementare delle due amiche consiglia ad Elena di andare a passare le vacanze estive ad Ischia. Lila, rimanendo nel rione, augura all’amica buon divertimento.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo L’isola, vedremo il soggiorno di Elena ad Ischia, ospite di Nella, una cugina della maestra Oliviero. Proprio lì sull’isola campana Elena ritrova per caso la famiglia Sarratore, anche lei in vacanza; è un’occasione per la ragazza per passare finalmente un po’ di tempo con Nino, il quale è invece impegnato nello stare il più possibile lontano dal padre, con cui ha un brutto rapporto.

Elena farà così una conoscenza più profonda di tutti i Sarratore, andando anche incontro a qualche brutta sorpresa. Nel frattempo scopre che Lila, rimasta a Napoli, si trova in serie difficoltà per le insistenze di Marcello Solara, quindi decide di tornare al rione con una vera e propria fuga da Ischia.

La serie è tratta dagli omonimi bestseller di Elena Ferrante. La regia è di Saverio Costanzo. Del cast fanno parte Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco che interpretano rispettivamente Elena Greco da adolescente e da bambina. Gaia Girace e Ludovica Nasti sono invece le due attrici che interpretano Lila Cerullo, la prima da adolescente e la seconda da bambina. Nel cast vi sono poi Dora Romano nei panni della maestra, Tommaso Rusciano, Gennaro De Stafano, Kristijan Di Giacomo, Giovanni Amura, Francesco Serpico ed Elisabetta de Palo. La voce narrante è di Alba Rohrwacher.

L’amica geniale: quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amica geniale? Rai 3 ripropone in replica gli episodi delle tre stagioni già andate in onda, a cominciare dal primo episodio della prima stagione. Appuntamento per tutta l’estate in prima serata su Rai 3 a cominciare dal 3 giugno 2023 in prima serata. Ogni stagione è composta da otto episodi e verranno trasmessi due episodi a serata, a partire dalle 21.30. Quindi quattro puntate a stagione. Dall’1 luglio toccherà poi al secondo capitolo della quadrilogia firmata e dal 29 luglio alla terza. Vediamo la programmazione della prima stagione de L’amica geniale.