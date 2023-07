L’amica geniale: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata in replica su Rai 3, 1 luglio

Questa sera, sabato 1 luglio 2023, su Rai 3 in replica dalle 21.30 va in onda la quarta e ultima puntata de L’amica geniale, la prima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anche della seconda e della terza stagione. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni (trama e cast)

Il primo episodio di questa sera de L’amica geniale si intitola I fidanzati. Lila decide di fidanzarsi ufficialmente con Stefano. Mentre i due pensano al matrimonio, Stefano decide di investire sui modelli di scarpe immaginati da Lila, entrando così in affari con la famiglia Cerullo. Elena, nel frattempo, si fidanza con Antonio, ma senza esserne davvero innamorata. Sempre ad lei capiterà un fatto che non avrà il coraggio di raccontare nemmeno a Lila.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo La promessa, Lila e Stefano sono alle prese con la nuova produzione, che però non riesce a decollare; proprio a causa delle poche vendite Stefano è costretto a chiedere aiuto per l’attività ai fratelli Solara, mettendo così a rischio le nozze con Lila. Sarà Elena a riportare la pace fra i due scrivendo un articolo commissionato da Nino Sarratore. Al matrimonio, però, Elena scopre che il suo pezzo non è stato pubblicato e, nello stesso contesto, arriva Marcello con le prime scarpe create da Lila, proprio quelle che Stefano custodiva gelosamente.

La serie è tratta dagli omonimi bestseller di Elena Ferrante. La regia è di Saverio Costanzo. Del cast fanno parte Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco che interpretano rispettivamente Elena Greco da adolescente e da bambina. Gaia Girace e Ludovica Nasti sono invece le due attrici che interpretano Lila Cerullo, la prima da adolescente e la seconda da bambina. Nel cast vi sono poi Dora Romano nei panni della maestra, Tommaso Rusciano, Gennaro De Stafano, Kristijan Di Giacomo, Giovanni Amura, Francesco Serpico ed Elisabetta de Palo. La voce narrante è di Alba Rohrwacher.

L’amica geniale: quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amica geniale? Rai 3 ripropone in replica gli episodi delle tre stagioni già andate in onda, a cominciare dal primo episodio della prima stagione. Appuntamento per tutta l’estate in prima serata su Rai 3 a cominciare dal 3 giugno 2023 in prima serata. Ogni stagione è composta da otto episodi e verranno trasmessi due episodi a serata, a partire dalle 21.30. Quindi quattro puntate a stagione. Successivamente toccherà poi al secondo capitolo della quadrilogia firmata e poi alla terza. Vediamo la programmazione della prima stagione de L’amica geniale.