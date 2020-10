Chi sono Laccio e Shake (Modulo Project) del team creativo di X Factor 2020

Dal 29 ottobre 2020 su Sky Uno va in onda X Factor 2020, il talent show famoso per i 4 giudici e i 12 concorrenti che si sfidano a colpi di cover e inediti. Un prodotto impreziosito dalle coreografie, balletti e tanto altro. Ma chi sono i responsabili del team creativo dei Live di X Factor 2020? Quest’anno (novità!) il compito è stato affidato a Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, un duo creativo trasversale, due esploratori costantemente alla prova, spiriti creativi versatili in cui si uniscono talento artistico e competenza tecnica, che nel 2009 hanno fondato la “Modulo Academy” della quale sono ancora oggi direttori. Dall’ideazione, alla progettazione, fino alla messa in scena, Laccio e Shake curano, stimano e realizzano prodotti che strizzano l’occhio all’avanguardia visual, in continua tensione verso una nuova e sofisticata estetica, fortificata dalla raffinatezza del dettaglio tecnico. Ma chi sono Laccio e Shake? Di seguito tutte le inforazioni.

Chi sono Laccio e Shake

Laccio e Shake, al secolo Emanuele Cristofoli e Fabio Bernardini, sono due ex ballerini. Il primo ha lavorato prima come ballerino, poi coreografo e direttore artistico, quindi a progetti legati al cinema, alla musica, alla pubblicità e alla moda, al fianco di Paolo Sorrentino e Gabriele Muccino e di grandi brand della moda e non solo, quindi ha intrapreso un percorso di ricerca coreografica legata a danzatori uomini dove sperimenta e crea con l’obiettivo di portare in scena un linguaggio nuovo ed esclusivo più vicino al mondo del teatro, ambito dove trova la sua massima espressione artistica; il secondo, dopo una carriera nel mondo della danza ballando al fianco di grandi personaggi della musica e dello spettacolo come Tiziano Ferro, Wll.i.am, David Guetta, Bob Sinclair, Coolio, ha fondato una sua casa di produzione, la “Plastik Dreamer Urban Filmmaking Crew”: il suo talento e la sua passione si uniscono negli sport estremi legati agli action movie creando così contenuti per grandissimi brand internazionali.

