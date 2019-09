La Vita in Diretta oggi: ospiti e anticipazioni della puntata del 30 settembre 2019

Torna questo pomeriggio su Rai 1 La Vita in Diretta, la trasmissione condotta quest’anno da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Un ritorno importante dopo il blackout di venerdì pomeriggio, che ha impedito la messa in onda del programma.

Come sempre, anche nella puntata di oggi 30 settembre 2019, ci saranno numerosi ospiti per interagire con i conduttori e il pubblico da casa. Dalla politica alla cronaca, dal gossip al costume, tanti i temi trattati nell’appuntamento quotidiano con La Vita in Diretta, su Rai 1 dalle 16 alle 18.50.

Si ripropone dunque il consueto scontro con Canale 5 e con la regina della rete ammiraglia Mediaset Barbara D’Urso, in onda come di consueto con il suo Pomeriggio 5.

La Vita in Diretta, storica trasmissione del pomeriggio di Rai 1, è una finestra sull’Italia di oggi, raccontata attraverso la cronaca, i grandi personaggi della tv e dello spettacolo, la cultura e il giornalismo. L’edizione di quest’anno vede una grande novità, con una coppia di conduttori totalmente rinnovata.

Lorella Cuccarini torna a condurre un programma in diretta del servizio pubblico, dopo le numerose polemiche per alcune sue posizioni ritenute “sovraniste”. Al suo fianco Alberto Matano, volto del Tg1 in grande ascesa, per trattare i temi più legati all’approfondimento giornalistico.

Tutto quello che c’è da sapere su La Vita in Diretta 2019 2020

La Vita in Diretta oggi: il ritorno dopo il blackout

Non abbiamo ancora conferme su quelli che saranno gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi 30 settembre de La Vita in Diretta. Di certo si tratta di un gradito ritorno per tutti i fan della trasmissione, dopo il blackout nella sede Rai di via Teulada che aveva impedito la messa in onda del programma lo scorso venerdì 27 settembre 2019.

Chi è Alberto Matano

Ad annunciare il guasto che ha casato l’annullamento della puntata de La Vita in Diretta era stato con delle stories su Instagram lo stesso Alberto Matano: “C’è un blackout in corso: lo studio è illuminato, tutto il resto è al buio. Non è uno scherzo, Lorella sta facendo luce con il cellulare”, le sue parole. “Come ai concerti”, ha scherzato la Cuccarini. Poco dopo, altra story: “Ora è tornata la luce”. Ma mentre Matano parla, torna il buio: “Ecco ora è andata via di nuovo. Non so se andremo in onda”.

Al posto della puntata de La Vita in Diretta sono andati in onda Techetecheté e a seguire la serie tv Imma Tataranni.