La Vita in Diretta non è in onda: sospesa. Ecco perché

LA VITA IN DIRETTA SOSPESA – Perché non va in onda la Vita in Diretta? Oggi, venerdì 27 settembre 2019, il programma di Rai 1 non è andato in onda all’orario consueto a causa di un blackout nella sede Rai di via Teulada. Tutti al buio. Rai 1 è quindi corsa ai ripari: al posto della puntata di oggi, sono quindi andati in onda Techetechete e a seguire la serie tv Imma Tatarani.

A confermare il problema tecnico è stato Alberto Matano, conduttore della trasmissione insieme a Lorella Cuccarini. Il conduttore nelle sue stories su Instagram ha confermato quanto successo: “C’è un blackout in corso: lo studio è illuminato, tutto il resto è al buio. Non è uno scherzo, Lorella sta facendo luce con il cellulare”, le sue parole. “Come ai concerti”, ha scherzato la Cuccarini. Poco dopo, altra story: “Ora è tornata la luce”. Ma mentre Matano parla, torna il buio: “Ecco ora è andata via di nuovo. Non so se andremo in onda”.

