La truffa dei Logan: la trama e il finale del film

Stasera, 24 settembre 2020, in tv (Rai 3) va in onda il film La truffa dei Logan, commedia corale del 2017 diretta da Steven Soderbergh che racconta di un’agente dell’FBI che va all’inseguimento di due criminali che stanno organizzando un furto durante una gara Nascar. Ma vediamo la trama nel dettaglio. Jimmy Logan viene licenziato dal suo lavoro di operaio presso la Charlotte Motor Speedway e nello stesso giorno scopre che la sua ex moglie Bobbie Jo si trasferirà a Lynchburg con il nuovo ricco marito Moody e la figlia Sadie, rendendo ancora più difficile per Jimmy la possibilità di vedere sua figlia. Quella sera Jimmy va al bar di suo fratello Clyde dove quest’ultimo viene preso in giro da un arrogante proprietario di un team NASCAR, Max Chilblain, creatore di una bibita energetica famosa, e ciò causa una rissa tra Max (con la sua compagnia) e Jimmy, mentre Clyde incendia l’auto di Max. Il giorno successivo, secondo la trama de La truffa dei Logan, Jimmy racconta a Clyde il suo piano per rapinare lo Speedway, sfruttando la sua conoscenza del loro sistema di tubi pneumatici sotterranei per lo spostamento di denaro. Clyde accetta di partecipare e i due reclutano anche loro sorella Mellie, un rapinatore incarcerato di nome Joe Bang, e i suoi fratelli Sam e Fish. Poichè la rapina deve svolgersi entro poco tempo (prima della fine dei lavori a causa dei quali alcuni sensori di sicurezza sono disattivati) e a Joe mancano ancora alcuni mesi di carcere da scontare, il gruppo ha l’intenzione di farlo evadere e poi riportarlo in prigione dopo la riuscita della rapina, prima che qualcuno se ne accorga.

Il finale del film, come finisce

Abbiamo visto la trama de La truffa dei Logan, ma come finisce (finale) il film? Attenzione SPOILER! Dopo numerose peripezie e complicazioni, il gruppo porta a termine la rapina. Il giorno dopo gli agenti dell’FBI Sarah Grayson e Brad Noonan indagano sul fatto. In particolare la prima sospetta di Jimmy, Clyde e Joe ma non ha le prove. Infatti Dayton White confuta l’unica testimonianza oculare ovvero quella di Chilblain, negando che i due si trovassero nel tunnel di servizio; il direttore della prigione si rifiuta di denunciare la rivolta negando che i detenuti Clyde e Joe possano aver lasciato il carcere giorno della rapina; Jimmy risulta essere stato al concerto della figlia e la stessa Charlotte Motor Speedway vuole oscurare la faccenda in quanto ha ritrovato i soldi e l’assicurazione ha risarcito una certa parte non specificata di denaro che non era stata ritrovata, perciò il caso viene chiuso in 6 mesi nonostante l’agente Grayson non sia favorevole. Mellie torna a lavorare al salone di bellezza e anche Clyde, quando esce di prigione, torna al suo bar e per qualche tempo non ha notizie del fratello. Tempo dopo, anche Joe lascia la prigione e torna nella sua vecchia casa, dove trova un sacco di soldi sepolto nel suo cortile. Sylvia riceve una donazione anonima per la sua clinica e anche il detenuto che ha orchestrato la rivolta, quando viene rilasciato, e la donna che lavorava nel caveau ricevono delle buste piene di soldi. Durante la rapina Jimmy aveva riempito altri sacchi di denaro all’insaputa degli altri membri della banda: mentre alcuni sacchi erano stati messi sul furgone per far credere alle autorità di aver restituito il malloppo, altri erano stati mandati alla discarica con l’aiuto di Earl per recuperarli successivamente. Dopo aver comprato una protesi bionica al fratello e una casa vicino alla nuova residenza della figlia e dell’ex moglie, Jimmy si riunisce con il resto della banda al bar di Clyde, dove tutti brindano alla vittoria. Jimmy viene raggiunto da Sylvia, che si conferma essere una sua vecchia fiamma, Joe sembra far amicizia con Mellie, mentre Clyde viene avvicinato da una donna – che si rivela essere l’agente Grayson – che afferma di essere nuova nella zona e di voler restare per un po’…

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto la trama e il finale de La truffa dei Logan, ma dove vederlo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3 (tasto 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita – previa registrazione via mail o social – RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

