La truffa dei Logan: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La truffa dei Logan (titolo originale: Logan Lucky), film del 2017 diretto da Steven Soderbergh con un cast corale che comprende Channing Tatum, Adam Driver, Seth MacFarlane, Riley Keough, Katie Holmes, Hilary Swank, Daniel Craig, Katherine Waterston e Sebastian Stan. Ma qual è la trama? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jimmy Logan viene licenziato dal suo lavoro di operaio presso la Charlotte Motor Speedway e nello stesso giorno scopre che la sua ex moglie Bobbie Jo si trasferirà a Lynchburg con il nuovo ricco marito Moody e la figlia Sadie. Inoltre quella sera Jimmy si reca al bar di suo fratello Clyde dove quest’ultimo, che ha perso la parte inferiore di un braccio combattendo in Iraq, viene preso in giro da un arrogante proprietario di un team NASCAR, Max Chilblain, creatore di una bibita energetica famosa, e ciò causa una rissa tra Max e Jimmy, mentre Clyde incendia l’auto di Max. Il giorno successivo, Jimmy racconta a Clyde il suo piano per rapinare lo Speedway, sfruttando la sua conoscenza del loro sistema di tubi pneumatici sotterranei per lo spostamento di denaro. Clyde accetta di partecipare e i due reclutano anche loro sorella Mellie, un rapinatore incarcerato di nome Joe Bang, e i suoi fratelli Sam e Fish. Poichè la rapina deve svolgersi entro poco tempo e a Joe mancano ancora alcuni mesi di carcere da scontare, il gruppo ha l’intenzione di farlo evadere e poi riportarlo in prigione dopo la riuscita della rapina, prima che qualcuno se ne accorga. Clyde viene quindi intenzionalmente messo in prigione con un’accusa minore. Joe e Clyde inscenano una rivota con i detenuti del carcere e nella confusione fuggono grazie a un passaggio segreto dietro l’infermeria, nascondendosi sotto un camion adibito alle consegne. Una volta fuori dal carcere, incontrano Mellie che ha momentaneamente rubato la Ford Shelby GT350 di Moody e i 3 si recano allo Speedway dove si ricongiungono con gli altri membri della banda per dare vita al colpo…

La truffa dei Logan: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La truffa dei Logan, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Channing Tatum: Jimmy Logan

Adam Driver: Clyde Logan

Daniel Craig: Joe Bang

Riley Keough: Mellie Logan

Farrah Mackenzie: Sadie Logan

Katie Holmes: Bobbie Jo Chapman

Katherine Waterston: Sylvia Harrison

Seth MacFarlane: Max Chilblain

Sebastian Stan: Dayton White

Brian Gleeson: Sam Bang

Jack Quaid: Fish Bang

Hilary Swank: agente FBI Sarah Grayson

David Denman: Moody Chapman

Jim O’Heir: Cal

Dwight Yoakam: Warden Burns

Macon Blair: agente speciale Brad Noonan

LeAnn Rimes: sé stessa

Jesco White: sé stesso

Charles Halford: Earl

Streaming e tv

Dove vedere La truffa dei Logan in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3 (tasto 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita – previa registrazione via mail o social – RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

