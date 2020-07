La tempesta perfetta di Vasco Rossi in tv e streaming: dove vedere il concerto

Questa sera, mercoledì 1 luglio 2020, Vasco Rossi torna su Rai 1 con la sua tempesta perfetta, lo speciale dedicato al concerto del Modena Park di tre anni fa. Il più grande raduno rock della storia, record mondiale con oltre 225,000 spettatori nell’immenso Parco Ferrari. Più di 35 canzoni per oltre 3 ore di rock potente ed emozionante. L’atteso concerto di Vasco Rossi è stato preceduto da quattro anteprime di cinque minuti ciascuna trasmesse dopo il Tg 1 delle 20, il 26, 27, 29 e 30 giugno. Ma dove sarà possibile vedere il concerto di Vasco Rossi al Modena Park (la tempesta perfetta) in tv e live streaming gratis? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il concerto andrà in onda, come detto, oggi – mercoledì 1 luglio 2020 – dalle ore 20,35 in chiaro, completamente gratis, su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Basterà quindi sintonizzarsi sul principale canale della tv di Stato per godersi lo spettacolo musicale, uno dei pochi di questa estate condizionata dalla pandemia di Coronavirus.

In live streaming

Solo in tv? No, affatto. Il concerto di Vasco Rossi (la tempesta perfetta) sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione via mail o social network), RaiPlay.it. La piattaforma, molto semplice da usare, permette di seguire tutti i canali Rai in diretta streaming da pc, tablet e smartphone (esiste un app dedicata). Insomma, perdersi il concerto di Vasco sarà veramente difficile. Non ci resta che goderci lo spettacolo!

