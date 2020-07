Vasco Rossi, tempesta perfetta a Modena Park: scaletta concerto e ospiti

Vasco Rossi torna su Rai 1 con la sua tempesta perfetta, quella verificatasi nel concerto del Modena Park tre anni fa. Il più grande raduno rock della storia, record mondiale con oltre 225,000 spettatori nell’immenso Parco Ferrari. Più di 35 canzoni per oltre 3 ore di rock potente ed emozionante, adrenalina allo stato puro da rivivere in una serata evento oggi, mercoledì 1 luglio, alle 20,35 su Rai 1. L’atteso concerto di Vasco Rossi è stato preceduto da quattro anteprime di cinque minuti ciascuna trasmesse dopo il Tg 1 delle 20, il 26, 27, 29 e 30 giugno. Ma qual è la scaletta del concerto evento di Vasco Rossi? E ci saranno ospiti vip? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le parole di Vasco Rossi

“Doveva andare tutto bene quella sera lì, dovevo anche essere pronto a cantare per oltre 3 ore e mezza – le parole di Vasco in un’intervista inedita -. La tempesta perfetta è quando tutti gli elementi si combinano insieme, in modo straordinario, perché sia una cosa irripetibile. La tempesta rock perfetta è stata Modena Park”. L’intervista, inedita, è stata registrata i primi di giugno a Rimini, dove si dovevano svolgere le prove del Vasco Non Stop Live Festival 2020, tour che, a causa del covid-19, è stato rinviato a giugno 2021. Il tutto è stato registrato dalle telecamere dirette da Pepsy Romanoff, nel totale rispetto delle regole di contenimento, distanziamento fisico… mascherine e indumenti idonei.

Scaletta

Ma qual è la scaletta del concerto evento di Vasco Rossi al Modena Park, la tempesta perfetta che verrà trasmessa stasera, in prima serata, su Rai 1? La prima parte del concerto sarà dedicata agli anni 80: si inizierà con “Colpa d’Alfredo”, “Alibi”, e “Blasco Rossi”. Poi gli anni 70 con “E il tempo crea eroi”, non mancheranno poi i brani cult come “Ogni volta”, “Vivere una favola” e “Splendida giornata”. Si proseguirà poi con “Non mi va” fino ad “Anima fragile” con la presenza a sorpresa di Gaetano Curreri degli Stadio che accennerà “Jenny”,”Silvia” e “La nostra relazione”.

“Gli spari sopra” porterà i fan di Vasco Rossi negli anni 90. Poi “Stupendo” e “Vivere”. La scaletta del concerto di Vasco Rossi al Modena Park (speciale la tempesta perfetta) prevederà quindi l’immancabile “Liberi Liberi”, seguita da “Siamo soli”, “I soliti”, “Sono innocente”, “Un mondo migliore”, “Come nelle favole”, “Sally”,“Un senso”, “Siamo solo noi” e “Vita spericolata”. Il gran finale, tra pirotecnici fuochi d’artificio e coriandoli, sarà affidato ad “Albachiara”. Il brano iconico di Vasco: “Una sola volta non l’ho cantata e nessuno andava via. Da allora chiude tutti i miei concerti”, ha ricordato il cantante.

Ospiti

Abbiamo visto la scaletta del concerto di Vasco Rossi al Modena Park (la tempesta perfetta), ma stasera ci saranno ospiti vip? La risposta è sì. Lo speciale che andrà in onda oggi prevede la presenza di diversi personaggi noti dello spettacolo: da Luca Zingaretti ad Anna Foglietta; da Laura Pausini a Stefano Massini, Francesco Montanari, Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi, Isabella Ferrari. Tutti diranno la loro su Vasco Rossi e insieme con le storie di fan e di persone comuni raccolte da Giorgio Verdelli faranno da cornice al concerto in televisione. La voce narrante del concerto di Vasco Rossi al Modena Park (la tempesta perfetta) è di Vinicio Marchioni.

Streaming e tv

Dove vedere in tv e live streaming La tempesta perfetta di Vasco Rossi al Modena Park? Il concerto andrà in onda, come detto, oggi – 1 luglio 2020 – alle ore 20,35 su Rai 1. Sarà possibile seguire lo speciale anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

