La strada di casa 2, le anticipazioni della quinta puntata di martedì 15 ottobre su Rai 1

La strada di casa anticipazioni – È previsto un cambio di programmazione per quanto riguarda la quinta puntata de La strada di casa 2, fiction di Rai 1 con protagonista Alessio Boni nei panni di Fausto Morra. Se la sua messa in onda era originariamente prevista per martedì 15 ottobre, con la partita della Nazionale italiana di calcio – che affronterà il Liechtenstein nell’ambito delle Qualificazioni per gli Europei 2020 – in programma proprio per martedì prossimo in prima serata su Rai 1, la prossima puntata slitta dunque alla settimana successiva.

I fan della serie dovranno dunque pazientare una settimana in più del solito prima di poter vedere la quinta puntata.

Ma cosa succederà in questo quinto episodio? Vediamo, nell’attesa che arrivi martedì 22 ottobre, le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della fiction

Cosa succede nella puntata di martedì 15 ottobre

Aumenta l’attesa e anche la curiosità. Se i fan della fortunata serie tv Rai, la cui quinta puntata doveva essere trasmessa martedì 15 ottobre, dovranno attendere una settimana in più per scoprire le evoluzioni delle vicende dei protagonisti, vorranno quanto meno qualche anticipazione. Queste rivelano che Fausto e Gloria saranno molto preoccupati per l’incidente che ha visto coinvolta Milena, la quale verrà ricoverata in ospedale.

Il cast completo della fiction

Chi è Eugenio Franceschini, l’attore che interpreta Lorenzo Morra nella fiction

Come se non bastasse, sul collo della donna i due scopriranno delle ferite non compatibili con l’impatto subito in seguito all’incidente e, a quel punto, la preoccupazione crescerà ancora. Quello che si scoprirà è che Milena aveva già quelle ferite prima dell’incidente: chi gliele ha fatte? Fausto e Gloria ricercheranno la verità e i loro sospetti ricadranno subito su Valerio.

Potrebbero interessarti Accordo Netflix Mediaset: arrivano sette nuovi film “made in Italy” Carlotta Antonelli: chi è l’attrice nel cast di Suburra e protagonista di Bangla Phaim Bhuiyan, chi è l’attore che recita nel film Bangla

La quinta puntata de La strada di casa 2 va in onda martedì 22 ottobre alle 21.25 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming la fiction

Come vedere Rai 1 in streaming