La strada del silenzio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di stasera

Questa sera, merc0ledì 20 luglio 2022, va in onda la seconda puntata de La strada del silenzio. La fiction, di genere thriller, è approdata in prima TV su Canale 5 la scorsa settimana e, dopo i primi tre episodi che hanno ampiamente introdotto il pubblico nella trama, torna con altri tre. La seconda puntata è composta infatti dall’episodio 4, 5 e 6. Di seguito vediamo quali sono le anticipazioni.

Anticipazioni: trama e cast

Il primo episodio che va in onda questa sera è il quarto e si intitola Il riscatto. Sono passati ormai diversi giorni dal rapimento dei bambini e le famiglie attendono novità. Thalia è incaricata delle trattative, ma le famiglie sono sempre più convinte che bisogna pagare il riscatto. Certo, non tutte possono permetterselo e di fatti si oppongono. Anche la polizia è contraria e Nasos sa perfettamente come funzionano queste dinamiche. La seconda puntata de La strada del silenzio in onda stasera, Le colpe dei padri, vede Orpheus trattenuto dalla polizia ed interrogato. Quando torna a casa, riceve una tempesta di messaggi minatori. Così una sera sceglie di scappare, ma viene beccato. Nasos riceve l’incarico di tenere Thalia lontana dalle negoziazioni e la donna si convince di voler andare via, eppure lui la convince a restare.

Intanto nel covo dei rapitori, i bambini provano a scappare. Savas riesce a rimuovere una grata di un condotto di ventilazione e Aristea si offre come volontaria. Purtroppo vengono beccati dai rapitori che sparano su Savas colpendolo. Il terzo ed ultimo episodio che compone la seconda puntata si intitola La strada del silenzio. Sono passati 23 giorni dalla scomparsa dei bambini e viene commesso un omicidio in città. La polizia non riesce a stare al passo eppure lentamente qualcosa si smuove e iniziano a venire a galla alcuni indizi su chi ha organizzato quel rapimento.

La strada del silenzio streaming e TV

Dove vedere La strada del silenzio in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva della seconda puntata in onda mercoledì 20 luglio, bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.