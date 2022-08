La strada del silenzio: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di stasera

Questa sera, mercoledì 3 agosto 2022, va in onda una nuova puntata – la quarta – de La strada del silenzio, la fiction thriller greca portata in Italia da Canale 5. Quella prevista per questa sera è anche l’ultima puntata composta da quattro episodi: Countdown, Braccato, Strade separate e Caccia all’uomo. Di seguito vediamo quali sono le anticipazioni delle ultime puntate attese su Canale 5.

Anticipazioni

Quella di questa sera è quindi l’ultima puntata de La strada del silenzio. Il primo episodio, intitolato Countdown, vede Michalis tornare al suo nascondiglio e contatta la polizia fissando il riscatto e anche una scadenza. Thalia a quel punto scopre che l’uomo è uno dei rapitori. Intanto uno dei bambini rapiti si ammala. Nell’episodio seguente, Braccato, Nasos e Thalia cercano di capire il collegamento tra quei rapimenti e un vecchio incidente d’auto. Michalis decide di portare il bambino malato in ospedale e si crea una prima frattura con l’orchestratore. A quel punto Michalis viene intercettato dalla polizia. Il terzo episodio della serata, Strade separate, vede Alkis libero, mentre Michalis viene arrestato e non ha alcuna intenzione di collaborare con la polizia. Intanto le indagini di Thalia portano ad una verità sconvolgente. L’ultimo episodio, Caccia all’uomo, segna particolarmente la famiglia Karouzos. Intanto Michalis è sempre più vicino a cedere e la polizia raggiunge finalmente il nascondiglio dei bambini. Peccato che l’orchestratore non voglia arrendersi.

La strada del silenzio streaming e TV

Dove vedere La strada del silenzio in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva della terza puntata in onda mercoledì 27 luglio, bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.