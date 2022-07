La strada del silenzio a che ora inizia la fiction su Canale 5

A che ora inizia La strada del silenzio? La serie TV, di genere thriller, è un nuovo acquisto in casa Mediaset e approda in TV e in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 13 luglio 2022. La prima puntata introduce quindi la trama per sommi capi. La storia, ispirata alla favola del Pifferaio di Hamelin, racconta della scomparsa di nove bambini di famiglie benestanti. Si trovavano a bordo di un autobus e d’improvviso sono scomparsi nel nulla. La polizia teme che si tratti di un rapimento di massa e la conferma arriva non molto tempo dopo. I rapitori contattano un giovane giornalista chiedendo un riscatto elevato. La serie TV è greca ed è ambientata su un’isola. A che ora inizia, quindi? La prima puntata debutta mercoledì 13 luglio 2022 su Canale 5 alle ore 21:20.

Quante puntate e durata

Ma da quante puntate è composta La strada del silenzio? La serie TV ha una sola stagione al momento composta da 13 episodi, ma Canale 5 ha scelto di mandarli in onda a gruppi da tre, escludendo la finalissima che invece è composta da quattro puntate. Si parte mercoledì 13 luglio 2022 con la prima puntata, composta da tre episodi. Di seguito lasciamo la programmazione che potrebbe subire variazioni a causa di imprevisti:

Prima puntata, mercoledì 13 luglio 2022

Seconda puntata, mercoledì 20 luglio 2022

Terza puntata, mercoledì 27 luglio 2022

Quarta puntata, mercoledì 3 agosto 2022

La strada del silenzio streaming e TV

Dove vedere La strada del silenzio in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da martedì 12 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.