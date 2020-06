La signora di Purity Falls: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 3 giugno 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Purity Falls, film del 2019 per la regia di Sam Irvin. La pellicola, di produzione statunitense, vede tra i suoi protagonisti Kristanna Loken, Olivia d’Abo e Beth Broderick.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Trama

Il film racconta a storia di una donna che, rimasta vedova a seguito del tragico incidente che ha coinvolto suo marito, decide di trasferirsi con i suoi figli – Justine di 16 anni e Jason di 18 – in una bellissima e idilliaca località per ricominciare tutto da capo.

Al loro arrivo a Purity Falls, i tre vengono accolti in modo molto caloroso dalla comunità e in particolare da Courtney. Si tratta di una ricca, simpatica e disponibile vicina di casa che per far distrarre Jason affiderà al ragazzo alcuni piccoli lavoretti, tutti ben pagati. Quando però Nicole vede il figlio uscire troppo spesso e tornare a casa in orari insoliti, inizia a domandarsi cosa vada a fare. Quando un ragazzo del quartiere annega in una piscina e Courtney non appare così innocente, lei si renderà subito conto che c’è qualcosa che non va in Purity Falls e nelle persone che la abitano.

La signora di Purity Falls film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Kristianna Loken – Nicole

Olivia d’Abo – Courtney

Beth Broderick – Karen

Sloane Avery – Justine

Trevor Stines – Jason

Gary Weeks – Kyle

Trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Dove vedere il film Purity Falls? La pellicola va in onda in prima visione mercoledì 3 giugno 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

