La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Stasera, venerdì 5 luglio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de La rosa della vendetta, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Mert supplica Deva di perdonarlo per averla tradita con Gulendam e per essere fuggito con lei, tuttavia Deva rifiuta e si precipita da Gulcemal, decisa a svelargli che Mert è il suo ex fidanzato. Trovando Gulcemal, lo scopre mentre minaccia duramente Semih, incaricato di rintracciare i giovani che hanno sottratto la borsa di Gulendam. Intimidita dal suo comportamento, Deva tace e opta per un nuovo tentativo di fuga. Riesce a persuaderlo a permetterle di visitare il padre in ospedale; in cambio, Gulcemal esige che Deva lo accompagni al fidanzamento della figlia del sindaco. Deva, scherzando, afferma che accetterà solo se lui “le ruberà le stelle per adornarle i capelli”. All’ospedale, le parole di suo padre Ibrahim la turbano profondamente, chiedendole di rimanere nella casa di Gulcemal. Armagan le promette di portarla via di persona, ma le chiede di aspettare ancora un giorno.

Armagan dà istruzioni a un complice per aiutare Deva a scappare dalla villa di Gulcemal. Contemporaneamente, Zafer partecipa alla festa di fidanzamento della figlia del sindaco e poco dopo giungono anche Deva e Gulcemal. Preoccupata per la propria reputazione, Zafer vieta al figlio di divulgare il loro legame di parentela. L’uomo si presenterà agli ospiti senza menzionare l’identità della madre. È il giorno della fuga: Mert cerca un confronto finale con Deva, ma lei non è disposta a perdonare il suo ex fidanzato. Successivamente, Deva riesce a fuggire e a raggiungere la macchina del complice di Armagan. Tuttavia, la loro fuga è interrotta quando gli uomini di Zafer li raggiungono e sequestrano la ragazza. Zafer confida a Mert il suo piano al telefono, ignaro che Armagan stia ascoltando. Intanto, Gulcemal individua i ragazzi che hanno sottratto la borsa di Gulendam.

La rosa della vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata, ma qual è il cast de La rosa della vendetta? A vestire i panni di Gülcemal Şahin sarà infatti il bellissimo Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara. Deva è invece Melis Sezen, la Deren di “Come sorelle”. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Murat Ünalmış – Gülcemal Şahin

Melis Sezen – Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli – Mert Çakır

Nilay Erdönmez – Gülendam Şahin

Atilla Şendil – Halil İbrahim Nakkaşoğlu

Cahit Gök – Ali “Vefa” Türkoğlu

Nilüfer Açıkalın – Gara “Firuze” Ana

Samet Kaan Kuyucu – Armağan Pehlivan

Meltem Akçöl – İpek

İpek Ayaz Kortunç – Canan

Sabahattin Yakut – Emrullah

Gökçem Çoban – Semra

Melike Küçük – Narin

Ayda Aksel – Zafer Pehlivan

Streaming e tv

Dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 ogni venerdì in prima serata alle ore 21.30 dal 7 giugno 2024. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.