La rosa della vendetta streaming e diretta tv: dove vedere la serie, settima puntata

Questa sera, domenica 1 settembre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la settima puntata de La rosa della vendetta, la nuova serie turca su cui punta l’ammiraglia Mediaset dopo il successo di prodotti come Terra amara. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Ma dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Appuntamento su Canale 5 dal 7 giugno 2024 alle ore 21.30, il venerdì o domenica in prima serata.

La rosa della vendetta streaming live

Se non siete a casa, potete seguire La rosa della vendetta in diretta streaming o recuperare gli episodi on demand su Mediaset Infinity.

Quante puntate

La serie originale è composta da 13 puntate. Nella versione italiana ogni episodio sarà diviso circa in due appuntamenti, creando così una telenovela lunga più o meno 26 puntate.