La rosa della vendetta: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La rosa della vendetta? La nuova serie turca va in onda su Canale 5 ogni venerdì in prima serata dal 7 giugno 2024. Un’appassionante serie melò, che arriva dopo il grande successo di Terra amara e altre soap Made in Turchia. La serie è stata trasmessa in Turchia per la prima volta nel 2023 e ora sbarca su Canale 5. Il titolo originale della fiction è Gülcemal, la regia è affidata a Yusuf Pirhasan e Merve Çolak, mentre gli sceneggiatori sono Eda Tezcan e Selda Akın.

La serie originale è composta da 13 puntate. Nella versione italiana ogni episodio sarà diviso circa in due appuntamenti, creando così una telenovela lunga più o meno 26 puntate. Una serie che dunque ci farà compagnia a lungo nel corso dell’estate di Canale 5.

Ma qual è la trama? Gülcemal, insieme alla sorella Gülendam, è stato abbandonato quando era ancora bambino dalla madre, fuggita con l’uomo che amava. Quest’ultimo verrà poi ucciso da Gulcemal, il quale avrà modo di cambiare per sempre la sua vita quando conoscerà Deva Nakkaşoğlu, interpretata dall’attrice e ballerina ventisettenne Melis Sezen.

Durata

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La rosa della vendetta, ma qual è la durata e quanto dura ogni episodio? Appuntamento su Canale 5 in prima serata dalle 21.30 dal 7 giugno 2024. La chiusura è prevista a 00.30 circa. La durata è quindi di circa 3 ore, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 ogni venerdì in prima serata alle ore 21.30 dal 7 giugno 2024. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.