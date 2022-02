Chi è La Rappresentante di Lista, la band in gara a Sanremo 2022

Chi è La Rappresentante di Lista, il duo in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ciao, ciao? Band rivelazione della scorsa edizione della kermesse sanremese, il duo formato da Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (chitarra e altri strumenti) torna sul palco dell’Ariston per il secondo anno consecutivo. Una band molto fluid anche nel look, è tra i migliori rappresentanti dell’indie pop italiano. Ecco chi è La rappresentante di Lista (LRDL), le canzoni, la carriera e la vita privata.

Carriera e canzoni

La Rappresentante di Lista è un gruppo indie pop, noto anche come LRDL, costituitosi ne 2011. Inizialmente è stato formato da Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (guitalele, chitarra, fisarmonica, sassofono, voce). Nel 2015 si sono aggiunti anche Enrico Lupi (tastiera, synth, tromba) e Marta Cannuscio (batteria, voce). Nel 2017 si unisce alla band Erika Lucchesi (sassofono), sorella di Veronica Lucchesi, e nel 2018 il batterista Roberto Calabrese.

Come detto la storia della band parte nel 2011 quando Veronica Lucchesi incontra Dario Mangiaracina in un laboratorio teatrale di Palermo. Il loro nome originale deriva dal fatto che in quell’anno, per votare al referendum sull’energia nucleare, Veronica si iscrisse come rappresentante di lista di un partito. Il primo album del gruppo risale al 2014 e si intitola (per la) Via di casa: un disco che contiene anche due canzoni in tedesco. Nel 2015 esce il loro secondo album, Bu Bu Sad. Rispetto alla formazione iniziale, si sono nel frattempo aggiunti Enrico Lupi e Marta Cannuscio. Il successo del disco li porta a esibirsi in diversi concerti un po’ in tutta Italia. Nel 2017 esce così il loro album live, intitolato proprio Bu Bu Sad Live.

Il terzo album in studio de La Rappresentante di Lista risale al 2018, Go Go Diva, presentato come “un invito a perdersi, a battersi, a spogliarsi e a cantare con tutta la voce che si ha in corpo”. Il singolo che serve a promuovere l’album è Questo corpo: “Di questo parla il disco: di mettersi a nudo, di farlo insieme, di osare, di desiderarsi e offrirsi, di avere coraggio, di fare delle scelte e viversi la responsabilità”.

Il brano, tra l’altro, fa parte della colonna sonora di un episodio di The New Pope, la popolare serie di Paolo Sorrentino. Con la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con Dardust per duettare con Rancore nel brano Luce di Elisa l’occasione per la band di farsi conoscere dal grande pubblico che segue la kermesse. Nella loro bio si legge che “La Rappresentante di Lista è innanzitutto un progetto di ricerca, nato con un punto di vista plurale femminile: una femmina che accoglie, che si prende cura, che ama. Le canzoni de La Rappresentante di Lista sono un unicum nel quale convivono scrittura, teatro e forma canzone: i loro versi sono frammenti di romanzi, i loro concerti sono spettacoli teatrali, la metrica dei loro versi scalcia violentemente fra un accordo e un altro, la sostanza musicale dei loro brani è brutalmente istintiva, ma più che consapevolmente rigorosa, a tal punto sfiora il rituale”. La band ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 tra i Big con la canzone Amare, facendosi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Il 5 marzo 2021 esce il loro ultimo album My mamma, che contiene il brano Amare, presentato in concorso a Sanremo 2021. Nel luglio 2021 esce un nuovo singolo dal titolo VitaI: la canzone è stata scritta dopo l’uscita dell’album ma spiritualmente ne fa parte. La rappresentate di lista nell’estate 2021 è in tour portando il suo disco e partecipa a Battiti Live. Partecipa al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ciao, ciao.

Vita privata e Instagram